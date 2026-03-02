Las FFMM y Catalá visitan los talleres falleros en los que se ultiman los trabajos para arrancar la 'plantà'

Visita de la alcaldesa de València, María José Catalá, y de las Falleras Mayores de la ciudad 2026 con sus respectivas cortes de honor a la Ciudad del Artista Fallero. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Falleras Mayores (FFMM) de València 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, con sus respectivas cortes de honor; la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, junto al edil de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, y otros miembros de la corporación provincial; y responsables del Gremio Artesano de Artistas Falleros como su 'mestre major', Vicente Julián García Pastor, han visitado este lunes los talleres de la Ciudad del Artista Fallero, en los que se ultiman los trabajos para arrancar la 'plantà' de las fallas de este año.

Todo ellos han podido ver en estos centros de trabajo cómo se ultiman 'ninots' y escenas y cómo se preparan estas piezas para ser trasladadas a las calles en las que serán exhibidas, además de conocer las creaciones en las que trabajan algunos artistas. Durante la visita se han recorrido los talleres de Manuel Algarra Viguer, José Luis Platero Cosí y Zvonimir Ostoic 'Z'.

"Hacemos la tradicional visita a la Ciudad del Artista Fallero, a estos talleres en los que los artistas están trabajando y ya rematando" sus creaciones "para poder llevar esas maravillas a la calle", ha indicado la primera edil, que ha señalado que "es un privilegio" poder realizar este recorrido junto a "las Falleras Mayores de València y sus cortes de honor".

Asimismo, ha valorado la posibilidad de "conocer el gremio" de artistas falleros y su labor y a quienes lo componen, para poder acercarse "a sus inquietudes". "Ha sido un verdadero placer. Como alcaldesa, no puedo más que decir que seguiré apoyándolo. Vamos seguir escuchándolo e intentando adoptar todas las medidas que nos trasladan" estos profesionales "para dignificar el oficio".

Preguntada por la situación de la Ciudad del Artista Fallero y por las reivindicaciones para mejorarla y adecuarla a las necesidades de quienes trabajan en ella, María José Catalá ha considerado "muy importante rematar el plan urbanístico especial" de este ámbito, que ya está en fase de redacción y participación.

"El próximo 6 de marzo hay una reunión. Estamos hablando con los artistas, con los vecinos, con todo el mundo" sobre esta actuación, ha añadido la responsable municipal, que ha considerado que se debería "intentar rematar este instrumento urbanístico de forma que a todos nos ayude a dignificar este emplazamiento tan especial de la ciudad".

"El primer paso para nosotros ha sido siempre este instrumento, que está en fase de redacción y de participación" y que "va a ser muy importante y positivo", ha insistido la primera edil.

Asimismo, María José Catalá ha resaltado el objetivo de "dar un buen impulso" y "hacer una apuesta importante por Ciudad Fallera". De este modo, ha defendido que "el Ayuntamiento haga su propia apuesta, seria, por este lugar y mejore las instalaciones actuales del museo". "Creo que vamos a darle un buen impulso", ha dicho.

La alcaldesa ha hablado también de las iniciativas para mejorar la formación y fomentar el oficio de artista fallero. "No descartamos, ni mucho menos, que esa sugerencia que hace el gremio se pueda desarrollar. Para mí es muy importante", ha expuesto, a la vez que ha destacado que ella, en su etapa de consellera de Educación, fue "la impulsora del ciclo de Formación Profesional de Artista Fallero".

"No hay nadie que crea más en este ciclo y en las posibilidades de este ciclo que yo, porque me correspondió en su día como consellera y aposté claramente por él", ha subrayado Catalá, que ha asegurado que el futuro de la profesión está "en gente joven que se forme y que tenga opciones realistas de poder empezar su trayectoria profesional en este oficio".

La primera edil ha defendido también la necesidad de invertir en la falla para garantizar, asimismo, "la supervivencia" de este trabajo y ha aludido a las subvenciones municipales otorgadas para este fin.

"ADQUIRIR Y REHABILITAR"

Desde la oposición en el consistorio, el concejal de Compromís, Pere Fuset ha instado así a "proteger usos, adquirir y rehabilitar naves y a garantizar que sean para artistas falleros e industrias vinculadas" a esta profesión. "No es solo una cuestión de obra pública, sino de actividad y de futuro", ha subrayado, además de exponer que "en los últimos tres años el debate prácticamente ha desaparecido" aunque "el problema sigue ahí". "Ciudad Fallera no puede quedar enterrada bajo el silencio", ha indicado.

Por parte del PSPV-PSOE, la edil Nuria Llopis ha recordado que el plan urbanístico de esta zona es una propuesta que se puso en marcha cuando los socialistas dirigían la Concejalía de Urbanismo durante su etapa de gobierno. "Tenemos claro que hay que proteger la Ciudad del Artista Fallero", ha afirmado la concejala, que ha resaltado que además hay que tener en cuenta "la protección de las naves".

"Ahí hay una cuestión fundamental que nosotros defendemos: la compra de naves tanto por parte del Ayuntamiento como de la Generalitat para poder ofrecerlas con alquileres asequibles a artistas que no tienen recursos suficientes para mantener o iniciar una trayectoria profesional", ha expuesto también. "Hoy es el día para reivindicar el apoyo que debernos tener hacia los artistas falleros, también para no perder la profesión", ha expuesto.

Durante la visita al taller Manuel Algarra, las FFMM han recibido un retrato que de cada una de ellas ha realizado el pintor Daniel López y han firmado en el libro de honor de los artistas falleros.

"POLÍTICA INTERNACIONAL"

Algarra ha detallado el trabajo que está realizando para la falla 'Plaza de la Reina' y con muchas alusiones a la actualidad internacional. "He intentado que tenga ese toque de crítica bastante actual sobre la política internacional, también para llegar a la gente que no es de aquí", ha señalado a los medios de comunicación.

El artista ha comentado que en la composición que ha creado aparece la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "escondida en una trapa que se supone que es Europa, como si fuera una alcantarilla; Nicolás Maduro preso; Vladímir Putin cerrando elgas de Europa y titando misiles; y Donald Trump sobre monedas, para alzarse por encima de todo y junto al mapa de Groenlandia, y el presidente de China, Xi Jinping.

En el taller del artista fallero José Luis Platero, se han regalado a las FFMM y a la alcaldesa imágenes enmarcadas de espolines representados en madera y con relieve. En este recinto se ha mostrado la falla infantil que se hace para la comisión Na Jordana, basada en el sueño de un niño que quiere ser astronauta y piensa en planetas que puede haber más allá de las estrellas y que aún no se han descubierto.