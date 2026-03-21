FGV y la UPV colaboran en la restauración de dos tranvías históricos de principios del siglo XX

Imagen de la restauración de un ferrocarril en València. - GVA

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) están colaborando en la restauración de dos tranvías históricos de principios del siglo XX.

La experiencia de FGV en la conservación y gestión de su colección de material histórico sirve como referencia para la restauración de los tranvías 131 y 53, cedidos por la EMT a la UPV, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

FGV dispone de cuatro ejemplares de características similares a estos, totalmente restaurados e incluidos en su colección de material histórico ferroviario, que se encuentra conservada en los antiguos Talleres de Torrent.

De la serie 100, se conservan los remolques 101 y 123, con su motor 171. El origen de estos vehículos data del año 1911, cuando la empresa valenciana Lladró y Cia firmó un contrato para la construcción de los 24 coches motores.

La otra unidad cedida por la EMT, la 53, corresponde a la serie llamada 'jardineras'. De estos remolques, FGV conserva el original de Bristol, construido en 1890 para ser arrastrado por caballos.

Entre sus piezas más importantes, FGV también conserva dos unidades, cedidas por la EMT años atrás, el tranvía de vía y obras VO-1 y el motor 424, uno de los últimos vehículos tranviarios que circularon en la València de 1970.

UN TRABAJO CONJUNTO

La UPV, a través del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio y la empresa adjudicataria de la restauración de estos vehículos, se ha puesto en contacto con el personal técnico de FGV para recibir asesoramiento, visitar las unidades restauradas y consultar toda la documentación conservada en su archivo histórico.

FGV ya ha colaborado con la UPV con anterioridad en otras iniciativas, como la exposición del remolque tranviario 206 durante el XII Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT), organizado en 2016 por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Más recientemente, FGV fue invitada a participar en el II Encuentro sobre conservación del patrimonio ferro-tranviario organizado en el año 2023 por el Instituto de Restauración de Patrimonio de la UPV, para exponer su experiencia y procedimientos en cuanto a la conservación preventiva y restauración del patrimonio histórico industrial.

FGV es una entidad pionera en la intervención del patrimonio ferro-tranviario, con una larga trayectoria en este tipo de intervenciones. El patrimonio histórico de la empresa está compuesto por su colección de vehículos y material histórico, infraestructuras y documentos integrados en su archivo histórico.

Estos fondos son gestionados con el objetivo de "proteger los bienes culturales y espacios de interés histórico-cultural" localizados en sus instalaciones, tanto de naturaleza mueble, como inmueble, documental o inmaterial, al desarrollar labores de investigación, inventario, catalogación y difusión, siempre con la finalidad de preservar y difundir la memoria histórica ferroviaria.

FGV, tras acuerdo del Consejo de Administración, trabaja para que su colección de Material Histórico Ferroviario sea reconocida como Colección Museográfica Permanente.