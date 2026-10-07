Ficciones vegetales, memorias disidentes y luz solar convertida en escultura en la Mostra art públic de la UV

Foto 1: Bajo la sombra de una runcaria, de Pedro Bella. / - FOTO DE MIGUEL LORENZO.

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) ha inaugurado este miércoles, 7 de octubre, en el campus de Burjassot, la XXIX Mostra art públic / universitat pública con doce intervenciones artísticas efímeras seleccionadas por el jurado profesional de esta edición.

Las cinco intervenciones que ya pueden visitarse en el campus de Burjassot abordan cuestiones como el vínculo entre naturaleza, seres humanos y tecnología, los procesos de clasificación del mundo, los límites de la autopercepción y la memoria y los afectos al margen de los relatos oficiales, según ha explicado la UV en un comunicado.

La muestra se ha consolidado como una convocatoria que incorpora el arte contemporáneo a los espacios universitarios y "favorece el diálogo entre conocimiento, creación artística y comunidad universitària", al mismo tiempo "que se abre al conjunto de la Sociedad", como ha señalado la vicerrectora de Estudiantat, Transformació Educativa i Formació Permanent, Rosa Maria Bo, durante el acto de inauguración.

La vicerectora también ha destacado el papel de la Mostra como medio para que el estudiantado pueda "mirar y vivir la Universitat de una manera diferente".

MEMORIA, DESEO Y CIENCIA FICCIÓN

En esta edición, el campus de Burjassot acoge cinco intervenciones que, desde perspectivas diversas, exploran la memoria, los procesos naturales, la construcción del conocimiento y la percepción. El artista Iván Arana presenta 'Paisaje del rostro amado', una instalación formada por dos piezas en la que, partiendo de la obra literaria y performativa de Pedro Lemebel, traslada al campus la memoria, los vínculos, el deseo y las formas de relación situadas en los márgenes de la historia oficial.

Por su parte, Pedro Bella presenta 'Bajo la sombra de una runcaria', una propuesta situada entre la ciencia y la ciencia ficción que imagina la evolución de una especie vegetal extinta, Runcaria heinzelinii, como invernadero protector para otras especies.

Nuria Rodríguez expone 'Archivo de rocas errantes', una instalación que reúne rocas recolectadas, publicaciones, pinturas y diversos dispositivos de archivo para cuestionar la aparente estabilidad de las categorías con las que ordenamos el mundo y aquello que queda fuera de cualquier clasificación.

Y, con 'El lado oscuro de la Luna', Claudia Müller propone una instalación basada en un circuito cerrado de televisión que explora la imposibilidad de la autoobservación directa y establece un paralelismo entre la cara oculta de la Luna y aquellas partes de nosotros mismos que solo podemos conocer mediante algún dispositivo. Por último, Fermín Jiménez Landa presenta 'Ese espejo ya sol', una intervención que utiliza espejos para conducir la luz y que se plantea como una coreografía entre el Sol, la Tierra, la arquitectura universitaria, las plantas y el estudiantado.

El acto de activación de la Mostra en el campus de Burjassot ha contado con la presencia de representantes de los equipos decanales, profesorado y personal de la Universitat, miembros del jurado, y las y los artistas, que han realizado una visita guiada en la que han compartido algunas reflexiones sobre sus propuestas artísticas.

Art públic / universitat pública continuará, a partir del 30 de octubre, en el campus de Blasco Ibáñez, donde se activarán las intervenciones artísticas de Maria Laudes y Paco Inclán, Luisa Tovar y Geraldine Rivera, Ana Císcar y Rubén Marín, Veïna. Art Contemporani de Proximitat (Verónica Francés y Alfonso Segura), Elisa Terroba, Lluc Mayol y Sergio Delicado.

El jurado profesional de esta edición de la Mostra estuvo formado por Isabel Tejeda Martín, catedrática de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, comisaria de exposiciones y especialista en expografías y en arte contemporáneo y feminismos; y Teresa Juan, gestora cultural y artista especializada en artes visuales y artes escénicas, comisaria y productora de exposiciones, especialista en acompañamiento artístico y dirección de arte.

También formaban parte del jurado Albert Moncusí, vicerrector de Cultura, Esports i Vincle Social, y personal técnico del Sedi y del Vicerrectorat de Cultura, Esports i Vincle Social.