La Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana gana el 78 Certamen Nacional de Bandas de 'Ciudad de Cullera' - AYUNTAMIENTO DE CULLERA

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Banda de Música Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana es la ganadora del LXXVIII Certamen Nacional de Bandas de Música 'Ciudad de Cullera 2026, enmarcado en las Fiestas Mayores de esta localidad valenciana.

Con 539,8 puntos, la formación se ha impuesto a la Asociación Musical Banda Municipal de Música de Daimiel con 384,9 puntos. Con el Primer Premio y Premio Especial del Jurado, la banda de Campo de Criptana ha recibido un premio de 10.000euro, patrocinado por Aigües de Cullera y el premio 'Edicions Tot per l'Aire' de 1.000euro para material musical. El segundo premio ha sido dotado con 6.000 euros, patrocinado por Caixa Popular.

La Filarmónica Beethoven ha conseguido 'doblete' imponiéndose también en el premio a Mejor Pasodoble de concierto, con 2.000 euros y patrocinado por Veolia.

El certamen ha ampliado este año la dotación económica de los ganadores en 2.000 euros para los 1 y 2 premio, y también en 1.000 para las bandas participantes que han recibido 6.000 en concepto de participación, destaca el Ayuntamiento de Cullera en un comunicado.

MEJOR PASODOBLE

El premio a mejor pasodoble se ha mantenido en 2.000 euros, igual que el premio de 1.000 euros patrocinado por Ediciones 'Tot per l'Aire' para utilizar en material musical. La Banda de Música 'Filarmónica Beethoven' de Campo de Criptana, dirigida por Carlos Garcés, ha interpretado como obra libre 'Duende' de Luis Serrano, y el pasodoble de concierto 'Antoñana' de Fernando Tormo.

La Asociación Musical 'Banda Municipal de Música' de Daimiel, dirigida por Pedro Fco. Sánchez-Valdepeñas, ha interpretado como obra libre 'The island of light' de José Alberto Pina, y el pasodoble de concierto 'Valencia' de Santiago Lope. La obra obligada de esta edición ha sido 'El mirall de la joventut' del compositor valenciano Saül Gómez, quien ha estado además presidente del tribunal acompañado por Beatriz Fernández y Fernando Lizana.

Ya fuera de concurso, la música de la tarde lo ha puesto una vez más la banda sinfónica de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera que ha interpretado el pasodoble 'Tercio de Quites' y la sinfonía no3 'Aquae Flaviae', dirigida por Marcel Ortega; y la banda sinfónica de la Sociedad Ateneo Musical de Cullera con el pasodoble 'Yakka' y la sinfonía no3 de Alfred Reed, dirigida por Andrea Gasperin.