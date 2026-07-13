La Filmoteca d'Estiu propone "un río de cine" y títulos avalados por la crítica

Archivo - Fotograma de 'Los domingos', una película de Aluda Ruiz de Azúa. - MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES DE HUESCA

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de la Filmoteca d'Estiu, que se celebrará desde el 31 de julio y hasta el 29 de agosto en los Jardines del Palau de la Música, estará protagonizada por los ríos de València y ofrecerá una programación más amplia --17 largos y dos cortometrajes-- que busca "el equilibrio" entre películas conocidas y premiadas y otros títulos que han pasado "más desapercibidos".

La filmoteca de verano, organizada por el Institut Valencià de Cultura (IVC), ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el director general de Cultura, Ignacio Prieto; la jefa de programación de la Filmoteca Valenciana, Nuria Castellote; el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez y uno de los diseñadores del cartel, Javier Tortosa.

Las sesiones se proyectarán a partir de las 22.30 horas con un precio de entrada de cuatro euros. Coincidiendo con los veintisiete años de celebración de la Filmoteca d'Estiu en el antiguo cauce del río Turia, la organización propone un recorrido cinematográfico en el que los ríos se convierten en elemento narrativo y simbólico de las historias proyectadas.

Así, se proyectarán ciclo grandes películas que recorren buena parte de la historia del cine, desde 1934 hasta 2025, como 'L'Atalante' (1934), de Jean Vigo, que es cronológicamente la más antigua; o 'El río' (1951), de Jean Renoir. También se han incluido dos títulos de la edad dorada de Hollywood: 'La reina de África' (1951), de John Huston, y 'La noche del cazador' (1955), de Charles Laughton.

La selección contempla otros dos títulos míticos de los setenta que tienen en común la denuncia del imperialismo, además de la travesía fluvial: 'Aguirre, la cólera de dios' (1972), de Werner Herzog, que se proyecta el domingo 9 de agosto, y la última versión de 'Apocalypse Now' (1979), de Francis Ford Coppola, que se proyecta el viernes 21 de agosto.

A todos estos clásicos se suman dos películas atravesadas por el realismo mágico y una atmósfera enigmática: 'El agua' (2022), de la alicantina Elena López Riera, que se proyecta el sábado 29 de agosto, y 'Estrany riu' (2025), de Jaume Claret Muxart, que se proyecta el lunes 24 de agosto. El ciclo se completa con dos cortometrajes de producción valenciana: '3/105' (2014), de Avelina Prat, y 'Lleó' (2025), de Alba Just.

Nuria Castellote ha reconocido que "el espíritu de la edición de la Filmoteca d'Estiu de este año es poner el cine en el centro": la cita "es popular, es verano, es bocata con los amigos antes de la película, es vacaciones, pero sobre todo, es cine", ha enumerado. "No tenemos galas inaugurales, no tenemos alfombras rojas, pero tenemos el mejor cine para la gente de la ciudad de València", ha insistido.

"ARRIESGAR UN POQUITO MÁS"

También ha subrayado que el incremento de la programación ha permitido "arriesgar un poquito más" en la selección de los filmes: introducir títulos "que han pasado por las salas de cine fugazmente, pero que nosotras hemos querido reivindicar para que la gente los descubra".

Así, el segundo ciclo recupera algunas de las mejores películas estrenadas el año pasado en España, que fueron premiadas en certámenes tan prestigiosos como Cannes, Venecia, San Sebastián o Valladolid, pero que también coparon las listas de mejores películas del año según las votaciones realizadas en revistas especializadas como 'Caimán', 'Cahiers du cinéma', 'Sight & Sound' o 'Film Comment'.

"En un mundo en el que todos opinan de las películas, nosotros queremos reivindicar el papel" de estos profesionales como prescriptores y como personas capaces de analizar y dar una respuesta a si una película es buena o mala y por qué, sobre todo, por qué", ha subrayado.

Entre las cintas programadas figuran 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson; 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua, o 'Un simple accidente', de Jafar Panahi. Incorpora películas que pasaron fugazmente por las salas, como 'Grand Tour', de Miguel Gomes; 'Vermiglio', de Maura Delpero; 'La luz que imaginamos', de Payal Kapadia, o 'Black Dog', de Guan Hu.

Asimismo, programa la premiada 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, que inaugurará la Filmoteca d'Estiu el viernes 31 de julio. En este punto, Nuria Castellote ha hecho hincapié en que la nueva edición acapara una mayor presencia de representantes femeninas, como las valencianas Elena López Riera y la propia Avelina Prat.

El ciclo continuará en La Filmoteca a partir del 11 de septiembre. Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana. En esta ocasión, conectando con el ciclo temático 'Un río de cine', el montaje está protagonizado por los ríos, con imágenes del Turia, el Júcar o el Segura, que algunos aficionados valencianos tomaron con sus cámaras de 9'5 milímetros y super 8 milímetros.

"POPULARIZAR" EL DISEÑO

Por su parte, el equipo de Democracia Estudio, formado por los hermanos Javier y Marta Tortosa, ha sido el responsable de diseñar el cartel. "Hemos querido democratizar y popularizar un poco el diseño, para que llegue a todo el mundo y que sea fácil y entendible", ha compartido Javier Tortosa. Según el diseñador, "la comunicación gráfica tiene que ser una herramienta para visualizar muy bien" el mensaje.

El cartel que ilustra la edición de este año "presenta muy pocos elementos". Basado en un diseño en blanco y negro, "aludiendo a la noche", busca que "el resto sea la fantasía y la imaginación de la gente lo que acabe poniendo color a la proyección", ha afirmado.

Asimismo, Tortosa ha reivindicado la importancia de la proyección de películas en pantalla grande: "En el momento que vivimos, se consume mucho contenido desde casa, sin socializar. Siempre he pensado que el cine genera una historia, y se generan muchas más historias en el momento de la socialización.

Para Marta Alonso, "este festival nos recuerda nuestras noches de verano, de infancia, a esos jóvenes y niños que acudíamos con nuestros familiares a ver ese cine de verano", visto como "un elemento de cohesión, de compartir y de convivir con amigos, familiares, para disfrutar del buen cine", ha compartido Marta Alonso.

"Quiero animar a todos los valencianos a disfrutar de esta edición" en la cual "los Jardines del Palau de la Música vuelven a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del buen cine, con una programación pensada para descubrir, compartir y disfrutar de las proyecciones en pantalla grande", ha concluido la secretaria autonómica.