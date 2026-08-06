La Filmoteca d'Estiu proyecta 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson

La Filmoteca d'Estiu proyecta la película 'Una batalla tras otra', dirigida por Paul Thomas Anderson - REMITIDA IVC

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta los días 7 y 8 de agosto, a las 22.30 horas, la película 'Una batalla tras otra' (2025), escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. La sesión forma parte del ciclo 'Top crítica y festivales 2025', que reúne títulos premiados que coparon las listas de las mejores películas del año elaboradas por la crítica especializada.

La producción ganadora de seis premios Oscar, incluidos los de mejor película y mejor dirección, aborda los movimientos radicales de los años sesenta. 'Una batalla tras otra', adaptación modernizada de la novela 'Vineland (1990), de Thomas Pynchon, también resultó la película más aplaudida por la crítica en 2025.

Protagonizada por Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Chase Infinity, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Regina Hall y Tony Goldwyn, tiene como personaje principal a un antiguo activista radical que se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar.

Bajo las formas del cine de acción, combinado con el drama familiar y la comedia paródica, la cinta es un grito de resistencia ante las peligrosas derivas del presente.

Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana.

En esta ocasión, y en consonancia con el ciclo temático 'Un río de cine', la selección está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Turia, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9'5 y súper 8 milímetros.

Estas proyecciones contribuyen a difundir una de las principales misiones de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones se inician a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y el servicio de bar tiene lugar a las 21.30 horas.

La programación completa y la venta anticipada de entradas están disponibles en la página web del IVC.

La Filmoteca d'Estiu es una actividad de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, organizada por el Institut Valencià de Cultura a través de la Filmoteca Valenciana. Su celebración es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones.