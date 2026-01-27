La Filmoteca invita al cineasta Jaume Claret Muxart para hablar sobre su película 'Estrany riu'

La Filmoteca Valenciana invita al cineasta Jaume Claret Muxart para hablar sobre su película 'Estrany riu' dentro de 'Cine en curso' - IVC

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana acoge este miércoles, 28 de enero, a las 18.30 horas, en sesión única, 'Estrany riu' (2025), de Jaume Claret Muxart, con la presencia del propio cineasta catalán que participará, tras la proyección, en un coloquio con Laia Colell, codirectora de 'Cine en curso'.

La actividad presenta la cuarta entrega del ciclo '20 años de Cine en curso' con el que se conmemora el vigésimo aniversario de la creación de este programa de educación cinematográfica que acerca el cine a estudiantes de escuelas e institutos públicos, explica el organismo cultural en un comunicado.

Muxart hablará sobre el proceso de creación de su película y, muy especialmente, de los cineastas que son sus referentes, en muchos casos compartidos también con 'Cine en curso'. Asimismo, tratará sobre su relación con el proyecto desde que tenía 17 años y su experiencia actual como cineasta que, desde 2021, acompaña a niños y jóvenes en el descubrimiento del cine.

La ópera prima de Jaume Claret Muxart ha conseguido dos nominaciones a los Premios Goya 2026. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha incluido la película entre las finalistas en las categorías de Mejor Dirección Novel y Mejor Actor Revelación, esta última para Jan Monter.

'Estrany riu', rodada en 16 milímetros y protagonizada por Nausicaa Bonnín y Jordi Oriol y los jóvenes Jan Monter, Bernat Solé, Francesco Wenz y Roc Colell, sigue el viaje iniciático de un adolescente durante unas vacaciones familiares en bicicleta por la orilla del río Danubio, desde la Selva Negra hasta Austria pasando por Baviera.

El argumento de 'Estrany Riu' nace a partir de las salidas que Claret hacía cada año con su familia por distintos ríos de Europa y es precisamente este elemento geográfico uno de los grandes protagonistas de la narración. La película se centra en la relación entre dos hermanos adolescentes, Dídac y Biel, que se ve atravesada por la presencia de Alexander, un chico misterioso que seduce a Dídac y que, al igual que el río, irá creciendo.

En este ciclo sobre 'Cine en curso', que se prolongará hasta finales de marzo de 2026, colaboran también las filmotecas de Cataluña y Galicia. Cuenta con la presencia de destacados cineastas españoles que en algún momento han colaborado con el proyecto educativo, como José Luis Guerín, Mercedes Álvarez, Jaume Claret o los valencianos Fran Ruvira y Daniel Tornero, que han acompañado los talleres 'Cine en curso' en la Comunitat Valenciana, desde que se puso en marcha el programa en 2023 en institutos de Moncada, Elche y Rojales.

El propósito de este ciclo es que los cineastas invitados compartan con el público de la Filmoteca sus experiencias cinematográficas no solo como profesionales del cine sino también como espectadores para que hablen de las películas y directores que les han influido y de cómo abordan el proceso creativo.