La Filmoteca y la Mostra dedican un ciclo retrospectivo a Icíar Bollaín, Palmera de Honor de la 41ª edición

Icíar Bollaín - GVA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana y la Mostra de València-Cinema del Mediterrani dedican un ciclo retrospectivo a la directora y actriz Icíar Bollaín (Madrid, 1969), conformado por una selección de siete películas que recorren distintas etapas de su trayectoria cinematográfica y un encuentro con el público el 14 de noviembre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La programación comenzará con la proyección de 'Hola, ¿estás sola?' (1995), una historia sobre la amistad con la que debutó como directora, el 4 de noviembre, a las 20.15 horas. Las sesiones del ciclo continuarán con la exhibición de 'Flores de otro mundo' (1999), un acercamiento a la inmigración y las relaciones afectivas en la España rural, el 5 de noviembre, a las 18.00 horas.

El 10 de noviembre, también a las 18.00 horas, podrá verse 'Mataharis' (2007), un drama coral que habla sobre los secretos y las relaciones personales. Un día más tarde, a las 20.15 horas, tendrá lugar la proyección de 'El olivo' (2016), una fábula sobre la memoria, los vínculos familiares y la defensa del territorio.

El 12 de noviembre, a las 18.00 horas, se exhibirá la comedia 'La boda de Rosa' (2020), reconocida con dos Premios Goya; mientras que el largometraje 'Soy Nevenka' (2024), aproximación al caso de Nevenka Fernández y a las consecuencias de enfrentarse al acoso y al abuso de poder, podrá verse el 13 de noviembre, a las 20.30 horas.

El ciclo concluirá el sábado 14 de noviembre, a las 18.00 horas, con un encuentro entre Icíar Bollaín y el público, moderado por la periodista Begoña Donat, seguido de la proyección de 'Te doy mis ojos' (2003), un retrato de la violencia de género ganador de siete Premios Goya.

Además, la Mostra de València otorgará la Palmera de Honor de su 41ª edición a Icíar Bollaín durante la gala de clausura del festival, que se celebrará en el Palau de la Música. El galardón reconoce una trayectoria cinematográfica "marcada por su sensibilidad para retratar las desigualdades, el abuso de poder, los conflictos e historias de las mujeres".

Al mismo tiempo, las sesiones especiales del certamen incluyen la participación de la cineasta navarra Helena Taberna. El sábado 7 de noviembre, a las 17.30 horas, presentará 'Yoyes' (2000), su primer largometraje, y mantendrá un coloquio con el público conducido por el periodista Álvaro Devís.

La película narra la historia de María Dolores González Katarain, conocida como Yoyes, primera mujer que ocupó puestos de responsabilidad en ETA y que fue asesinada por la organización tras desvincularse de la actividad terrorista e intentar rehacer su vida.

Asimismo, el domingo 8 de noviembre, a las 18.00 horas, Helena Taberna presentará su última película, 'Nosotros' (2025), adaptación cinematográfica de la novela 'Feliz final', de Isaac Rosa. La película aborda la ruptura de un matrimonio y analiza cómo los vínculos afectivos se ven desgastados por factores cotidianos como la precariedad económica, las interferencias del deseo y la propia idealización del amor.

Con motivo del 30 aniversario de su estreno, la Mostra de València exihibirá el martes 10 de noviembre, a las 20.00 horas, la película valenciana 'La camisa de la serpiente' (1996), dirigida por Toni Canet y producida por Estudios Andros. La sesión contará con la presencia de parte del equipo que realizó la cinta.

Protagonizada por Antonio Hortelano, Zoe Berriatúa, Iván Morales, Cristina Brondo y Montse Pérez, 'La camisa de la serpiente' cuenta una historia ambientada a finales de los años sesenta en una pequeña localidad mediterránea sobre unos adolescentes que tocan en la banda municipal de su pueblo y piensan formar un grupo de 'rock'.