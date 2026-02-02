La Filmoteca organiza la III edición 'Memoria y utopía', el ciclo que recupera películas censuradas

Ciclo 'Memoria y utopía' organizado por la Filmoteca - GVA

La Filmoteca Valenciana, en colaboración con la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), presenta la tercera edición de 'Memoria y utopía', el ciclo que recupera películas "censuradas y olvidadas", en homenaje a una de las secciones más recientes del festival vallisoletano.

El director general del IVC, Álvaro López Jamar, ha señalado que este ciclo "permite descubrir películas muy valiosas de cineastas de gran talento que han estado al margen de los cánones de su época y que fueron olvidadas, censuradas, perdidas e incluso destruidas. Algunas de ellas han sido recuperadas recientemente, gracias a procesos de restauración y conservación realizados desde distintas filmotecas del mundo, y la mayoría se proyectan por primera vez en València".

En la septuagésima edición de la Seminci, la sección 'Memoria y utopía' estuvo dedicada a poner en valor el papel histórico del festival "como referente" del cine social y humanista en España, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Durante siete décadas, el festival vallisoletano ha forjado una identidad basada "en el compromiso y el más profundo humanismo" y es pionero en España en "dar visibilidad a películas y cineastas fundamentales, así como a obras que han quedado fuera del canon oficial".

Para celebrar este legado, el festival seleccionó entre la historia de su programación una docena de títulos, con paridad de género entre los cineastas, once de los cuales se presentan ahora en la Filmoteca Valenciana.

El ciclo invita al público a "reconsiderar" el lugar en la historia del cine de estas películas que recorren más de seis décadas en las diferentes vertientes del cine social y político, con una mirada "muy amplia" en términos temáticos y geográficos, que se extiende desde Irán, Senegal, Burkina Faso y Cuba, hasta Alemania, Portugal, Polonia y Estados Unidos.

Entre las películas seleccionadas figuran 'El puente' (1959), de Bernhard Wicki, la gran película antibelicista alemana de posguerra; 'Tiempo de amor' (1964), de Julio Diamante, figura imprescindible del Nuevo Cine Español; 'El giro' (1968), de Ousmane Sembène, que estableció las bases del cine africano independiente; 'Lucía' (1970), de Humberto Solás, pieza clave en el desarrollo del Nuevo Cine Latinoamericano; 'Ana' (1982), uno de los films antropológicos y poéticos de los portugueses Antonio Reis y Margarida Cordeiro, y 'Men at Work' (2006), de Mani Haghighi, película muy relevante del cine iraní contemporáneo.

También destaca la presencia de películas rodadas por directoras que no han sido reconocidas en su "justa medida" por su aportación a la historia del cine, como 'Beatriz' (1965), de la polaca Anna Sokolowska; el documental alemán 'Melek Leaves' (1985), de la argentina Jeanine Meerapfel; o 'Una árida estación blanca' (1989), de la antillana Euzhan Palcy, la primera mujer negra en dirigir una película de un gran estudio en Hollywood, con Donald Sutherland, Susan Sarandon y Marlon Brando como protagonistas.

HOMENAJE A JOSÉ LUIS CIENFUEGOS

El ciclo se inicia el martes 3 de febrero, a las 20.00 horas, con la proyección de 'Harlan County USA' (1976), un documental de denuncia política, escrito y dirigido por Barbara Kopple, sobre la violenta huelga minera en el condado de Harlan, Kentucky, en junio de 1973. Ganadora del Oscar al mejor documental, la película estableció los nuevos estándares del cine documental político y social.

Antes de la proyección, la Filmoteca Valenciana rendirá homenaje a la memoria de José Luis Cienfuegos (1964-2025) que fue director de la Seminci desde 2023 hasta su fallecimiento en diciembre de 2025. En el acto de homenaje intervendrán los directores de la Seminci, Mariona Viader y Javier H. Estrada, y el jefe de Programación de La Filmoteca Valenciana entre 1989 y 2025, José Antonio Hurtado.

Antes de dirigir la Seminci, José Luis Cienfuegos fue director del Festival Internacional de Cine de Gijón (1995-2011) y del Festival de Cine Europeo de Sevilla (2012-2022) y mantuvo una estrecha relación de amistad y trabajo con la Filmoteca Valenciana.

Desde los años noventa, ha programado ciclos en colaboración con los tres festivales que dirigió. Algunos de los más relevantes fueron los dedicados, a lo largo de varios años, a los Nuevos Cines de diferentes países, acompañados de libros colectivos publicados por Ediciones de La Filmoteca.