La Filmoteca proyecta 'La huella del mal' dentro de la programación del festival Valencia Negra

‘La Huella Del Mal’, De Manuel Ríos San Martín - GVA

VALENCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta 'La huella del mal' (2925), dirigida por Manuel Ríos San Martín, dentro de la programación del festival Valencia Negra, que se celebra del 18 al 24 de mayo en diversos espacios culturales de la ciudad.

El director general del IVC, Álvaro López Jamar, ha señalado que la proyección de 'La huella del mal' en la Filmoteca Valenciana se enmarca en la colaboración que mantiene el Institut Valencià de Cultura desde hace años con Valencia Negra.

"Aunque el festival está centrado fundamentalmente en el género de la novela negra, también ha contemplado en su programación desde sus inicios la proyección en la Filmoteca de clásicos del cine policíaco o de 'thrillers' actuales, como es el caso de 'La huella del mal'", ha explicado.

Basada en una novela del propio Manuel Ríos San Martín, escrito en colaboración con Victoria Dal Vera, 'La huella del mal' es un policíaco producido por La Charito Films, Netflix, RTVE y ZDF, y protagonizado por Blanca Suárez, Daniel Grao, Aria Bedmar, Víctor Palmero, Cosimo Fusco y Fernando Cayo.

Durante la visita guiada de un colegio al Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca, unos adolescentes encuentran el cuerpo de una joven en el lugar donde debería estar la réplica de un enterramiento neandertal. La joven es Eva Santos, una chica del pueblo cercano de Atapuerca. Su cuerpo está desnudo y colocado en posición fetal. Un espeluznante crimen ritual que recuerda a otro ocurrido hace seis años en la misma zona. La policía investiga el posible regreso del llamado 'asesino del yacimiento'.

"Lo que hice fue contar con otra guionista, Victoria Dal Vera, para tener una opinión externa que no sea la mía todo el rato. Tengo claro que había que cargarse cosas de la novela, vengo del audiovisual y sé cómo funciona esto. A veces yo quería cortar y cortar y era Victoria la que se convirtió en una defensora de la novela y me decía: "¡pero si eso está muy bien!", ha afirmado Manuel Ríos San Martín sobre el proceso de adaptación de su novela al cine.