La Filmoteca rinde homenaje al actor y dramaturgo Enrique Rambal por el 70 aniversario de su fallecimiento

Los restos del naufragio - GVA

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana rinde homenaje al actor, director y dramaturgo valenciano Enrique Rambal García (Utiel, 1889 - València, 1956), con motivo del 70 aniversario de su fallecimiento, con la proyección de 'El desaparecido' (1934), la única cinta en la que participó como actor, y 'Los restos del naufragio' (1978), una película de Ricardo Franco cuyo personaje central, interpretado por Fernando Fernán Gómez, está inspirado en este polifacético artista utielano.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha señalado que, con la proyección de estas dos películas, la Filmoteca Valenciana se suma a la celebración del Año Enrique Rambal, organizado por el Ayuntamiento de Utiel, la Universitat de València, la Diputació de València y la Agrupación Escénica Enrique Rambal de Utiel, "con una programación que incluye exposiciones, conferencias, talleres de teatro y representación escénicas", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Considerado como uno de los "grandes renovadores" de la escena teatral en España y América, Rambal es recordado por sus montajes escénicos, con todo tipo de efectos especiales y escenografías "espectaculares" que tuvieron un "enorme impacto" en su época. Sus adaptaciones teatrales gozaron de un enorme éxito, como la que realizó de 'Rebeca', la famosa película de Hitchcock.

El martes 9 de junio, a las 20.00 horas, la Filmoteca Valenciana proyecta, en sesión única, 'El desaparecido' (1934), escrita y dirigida por el italiano Antonio Graciani. La sesión es gratuita hasta completar aforo.

Rodada en los inicios del sonoro, 'El desparecido' es la única película en la que participó Enrique Rambal. De la cinta tan solo se conservan unos cincuenta minutos de su duración total. Este material preservado en la Filmoteca Española contiene las únicas imágenes en movimiento que existen del actor, volcado toda su vida en el teatro.

La sesión contará con presentación a cargo de Francisca Ferrer, autora de una tesis doctoral y una biografía de Rambal, y Miguel Requena, profesor de la Universitat de València y promotor de las celebraciones en torno al homenajeado.

En la cinta, Rambal interpreta a Gustavo de Carrara, que ha hecho fortuna explotando una mina de diamantes en Sudáfrica. El millonario, sin embargo, no consigue recordar con certeza quién era antes de 1921, aunque sospecha haber sido militar. Un camarero del hotel de Melilla donde se hospeda corrobora esa suposición al reconocerle como Augusto Miralles, su capitán en la batalla de Annual, extrañamente desaparecido.

El miércoles 10 de junio, a las 20.00 horas, la Filmoteca Valenciana proyecta 'Los restos del naufragio', dirigida por Ricardo Franco en 1978 y cuyo personaje central, interpretado por Fernando Fernán Gómez, está inspirado en Rambal como un homenaje a su visionaria concepción del espectáculo teatral.

Fernán Gómez se formó como actor en su compañía, donde también trabajaba su madre, la actriz Carola Fernán Gómez, y era un gran admirador del dramaturgo, como se podrá comprobar en la grabación que acompañará a la proyección de la película, con un fragmento de la conferencia que impartió en València, en el edificio Rialto el 25 de mayo de 1990. La conferencia se podrá ver completa en los canales de vídeo del IVC.

Esta sesión también estará acompañada de presentación y coloquio de Francisca Ferrer y Miquel Requena en torno a la figura y la obra del autor. 'Los restos del naufragio' podrá volver a verse el domingo 14 de junio, a las 18.00 horas.

Estrenada en la sección oficial del festival de Cannes, 'Los restos del naufragio' es una de las películas más personales de Ricardo Franco, puesto que no sólo ejerce como director y guionista, sino que también es uno de los actores principales.

En su tercer largometraje, Ricardo Franco interpreta el papel de Mateo, un joven que acaba de sufrir un desengaño amoroso y encuentra trabajo como jardinero en una residencia de ancianos. Allí conoce a un interno, a quien llaman 'el Maestro', personaje interpretado por Fernando Fernán Gómez, que está preparando una función dramática para representar por la festividad de la patrona del asilo.