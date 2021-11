La Filmoteca se suma al Festival Socialmed con la proyección del drama bosnio 'Quo Vadis, Aida?'

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura, participa en la primera edición de SocialMed València, con la proyección del drama bélico 'Quo Vadis, Aida?' (2020) de la directora bosnia Jasmila Zbanic. La película se proyecta en la Filmoteca de València el jueves 25 de noviembre, a las 20 horas, y el viernes 26 de noviembre, a las 18 horas.

Nominada a la mejor película internacional en los premios Óscar y Bafta, 'Quo Vadis, Aida?' está ambientada en la guerra de Bosnia en julio de 1995.

Su protagonista es Aida (Jasna Duricic), que trabaja como traductora para la ONU en Srebrenica. Cuando el ejército serbio ocupa el pueblo, su familia está entre los miles de personas que buscan refugio en los campos de la ONU. Como conocedora del estado de las negociaciones por su profesión, Aida tiene acceso a información crucial.

En la sesión del jueves 25 de noviembre también tendrá lugar en la Filmoteca la presentación del libro 'La guerra a la vuelta de la esquina', a cargo de su autora, Maria Chiara Vitucci, y de Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València.

El libro trata sobre la relación del cine y la guerra desencadenada en la antigua Yugoslavia a principios de los años noventa del siglo XX y cómo el conflicto balcánico se refleja en las películas de los cineastas de los territorios alcanzados por la guerra.

SocialMed València es el primer Festival de Derechos Humanos del Mediterráneo. Nace con el objetivo de prestar atención al cine y a la creación artística relacionados con temas sociales vinculados de manera geográfica y cultural con el mar Mediterráneo.

La primera edición del certamen, que se celebra entre el 19 y el 27 de noviembre en varios espacios culturales de la ciudad de València, está dedicada a una reflexión sobre los movimientos sociales que sacudieron gran parte del mundo y que tuvieron su origen en la llamada Primavera Árabe, cuya onda expansiva llegó a otros países mediterráneos como España en el 15M y globalmente a través de movimientos como Occupy Wall Street o We are the 99.99%.