La Filmoteca Valenciana acoge la presentación de los tres capítulos iniciales de 'Cochinas'

Serie ‘Cochinas’ (2025) - GVA

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la Filmoteca Valenciana del Institut Valencià de Cultura, organiza la séptima edición del festival LABdeseries, donde se proyectará los tres capítulos iniciales de la serie 'Cochinas'.

El encuentro se celebra desde el martes 21 hasta el domingo 26 de abril en la Filmoteca Valenciana, La Mutant, Nau 3 Ribes y el Palau de la Música, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, el sábado 25 de abril, la Filmoteca Valenciana proyecta, con la colaboración de Prime Video, los tres primeros capítulos de la serie 'Cochinas' (2025). Irene Bohoyo, cocreadora de la serie junto con Carlos del Hoyo, presentará la sesión, en la que también intervendrá la actriz Celia Morán, una de las protagonistas de la serie.

Malena Alterio, Celia Morán y Álvaro Mel son los protagonistas de esta comedia creada por Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo, que se compone de ocho episodios de media hora. La historia se sitúa en Valladolid, en 1998, y cuenta la historia de Nines, un ama de casa de aires conservadores que se ve forzada a enfrentarse a todo lo que creía saber sobre sí misma cuando su marido cae en coma y le deja el videoclub familiar a su cargo.

Nines descubre que el negocio está en quiebra, y decide especializarse en el único género que les da dinero: el porno. Para ello contará con la ayuda de Chon, la deslenguada empleada del videoclub, y Agu, un cinéfilo empedernido, que la ayudarán a convertir el Dorothy en el primer videoclub porno de la ciudad, un lugar que acabará por convertirse en el epicentro de un terremoto entre las vecinas del barrio.

Malena Alterio interpreta a Nines, la abnegada ama de casa que hace malabares para sacar adelante a su familia, y quien poco a poco se libera de sus propios prejuicios y empieza a dejarse llevar por el empoderamiento profesional y el placer sexual.

Celia Morán es Chon, una mujer dura y hecha a sí misma que vive su propia liberación sentimental en el viaje que hace junto a Nines para salvar al Dorothy.

Álvaro Mel interpreta a Agustín, un chico tímido y despistado que guarda un gran secreto: el sexo no va con él y su liberación pasa por aceptarse a sí mismo, lo que no será fácil.

Completan el reparto Raquel Pérez, Celia de Molina, Chani Martín, Esperanza de la Encarnación, Álvaro Almodóvar, Albert Baró, David Castillo, José Luis García-Pérez y Ana Mencía, entre otros, con la participación de Daniela Blume. Los capítulos de la serie han sido dirigidos por Carlos del Hoyo, Irene Bohoyo, Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago.

'YO CLAUDIO'

LABdeseries concluye el domingo 26 de abril en la Filmoteca Valenciana, con la proyección del primer capítulo de la serie 'Yo Claudio', la adaptación de las dos novelas sobre el emperador romano de Robert Graves que emitió la BBC en 1976. La presentación y el coloquio corren a cargo de los integrantes del Laboratorio de Investigación de Series Mikel Labastida, David Brieva y Áurea Ortiz.

LABdeseries está organizado por el Institut Valencià de Cultura con la colaboración del Ayuntamiento de València, Mostra 365, La Mutant, IVAJ Carnet Jove, Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) y Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA).