Fotograma de 'Queen kelly' - GVA

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta una versión reconstruida y restaurada en 4K de 'La reina Kelly' (1929), la película inacabada de Erich von Stroheim, protagonizada y producida por Gloria Swanson. Las proyecciones de la pieza tendrán lugar el viernes 20 de noviembre, a las 20.15 horas, y el domingo 22 de noviembre, a las 18.00 horas.

Considerada una de las obras "más singulares" del cine mudo, 'La reina Kelly' ocupa un lugar "destacado" en la filmografía de Stroheim, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Sobre ella, el crítico cinematográfico y programador de la Cinemateca de Melbourne, Michael Koller, señaló que, más allá de las "incógnitas" sobre cómo habría sido la versión definitiva concebida por su director, la película constituye "una muestra del talento cinematográfico de uno de los grandes autores de la historia del cine".

La producción de 'La reina Kelly' estuvo marcada por "numerosas dificultades". Pensada inicialmente como una película de cinco horas de duración, Stroheim dispuso de "plena libertad creativa" durante los primeros meses de rodaje.

Sin embargo, las discrepancias con los productores, Gloria Swanson y Joseph P. Kennedy, derivadas del elevado coste de la producción, el contenido de algunas secuencias y los profundos cambios que atravesaba la industria cinematográfica con la llegada del cine sonoro, provocaron la salida del director cuando todavía no se había completado el rodaje.

Stroheim fue despedido con la mitad del metraje filmado y varios directores, como Edmund Goulding, Irving Thalberg, Sam Wood y Richard Boleslawski, se hicieron cargo de la película. Swanson eliminó las escenas ambientadas en África, en parte recuperadas en las diversas restauraciones de la cinta, y modificó el final, entre otros cambios.

Esa versión se estrenó en Europa en 1932 y Stroheim bloqueó su proyección en Estados Unidos, vetando su estreno hasta el éxito de 'El crepúsculo de los dioses' (1950). En el 'filme' de Billy Wilder, protagonizado por Gloria Swanson y el propio Stroheim, la estrella venida a menos, interpretada por la actriz, proyecta en su mansión escenas de la 'La reina Kelly'.

La restauración que presenta la Filmoteca Valenciana fue estrenada el pasado año en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Esta nueva versión incorpora "material inédito, un nuevo montaje y la aplicación de técnicas digitales que han permitido eliminar gran parte de la suciedad y los daños presentes en los materiales de archivo", ha explicado la Generalitat.

Asimismo, se han utilizado fuentes documentales para recrear el desenlace a partir del guion original y se ha añadido una nueva banda sonora compuesta por Eli Denson.

La película está ambientada en la corte de una capital de un antiguo reino centroeuropeo y narra la historia de la reina Regina V, obsesionada con su prometido, el príncipe Wólfram. Cuando este conoce a Patricia Kelly, una joven interna en un convento, se enamora de ella. Desesperado por verla antes de su boda, lleva a Kelly al palacio tras raptarla en las dependencias religiosas. Cuando la reina los descubre, azota a la muchacha y la expulsa, con lamentables consecuencias para ambos. Separados, sueñan con reencontrarse.