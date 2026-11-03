La Filmoteca Valenciana y la Mostra dedican la sección 'Focus' a los cineastas Youssef Chahine y Jocelyne Saab

Jocelyne Saab - GVA

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana y la Mostra de València-Cinema del Mediterrani dedican la sección 'Focus' al cineasta egipcio Youssef Chahine (1926-2008) y a la directora y fotógrafa franco-libanesa Jocelyne Saab (1948-2019), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El ciclo dedicado a Youssef Chahine se organiza con motivo del centenario de su nacimiento y ofrece una selección de siete largometrajes que recorren distintas etapas de su trayectoria cinematográfica. Chahine desarrolló una filmografía compuesta por más de cuarenta títulos en la que reflejó las convulsiones de la sociedad egipcia, el auge del islamismo político y la cambiante relación entre el mundo árabe y Occidente.

El ciclo comenzará este miércoles, 4 de noviembre, a las 18 horas, con la proyección de 'Duelo en el valle' (1954), primer largometraje del director egipcio y primera aparición cinematográfica de Omar Shariff.

En este drama romántico, un joven ingeniero agrícola, interpretado por Omar Shariff, ayuda a los campesinos a optimizar sus cultivos de caña de azúcar, amenazando los intereses de un codicioso terrateniente que es el padre de su novia. Estrenada en Cannes, fue elegida como una de las mejores películas de la historia del cine egipcio.

La programación continuará con la exhibición de 'Duelo en los muelles' (1956), que tendrá lugar a las 20 horas del 5 de noviembre y narra los conflictos de un marinero con su novia al regresar al puerto de Alejandría tras un largo viaje.

El sábado, 7 de noviembre, a las 20.15 horas, se proyectará 'Estación central' (1958), considerada la obra maestra de Chahine. Un vendedor de periódicos con parálisis en una pierna, que vive entre los andenes y vagones de la estación de tren de El Cairo, siente una atracción obsesiva por una vendedora de refrescos que lo sume en una gran frustración ante la imposibilidad de lograr sus deseos.

El domingo, 8 de noviembre, a las 20 horas, se exhibirá 'El alba de un nuevo día' (1964), un melodrama íntimo y político en el que refleja la situación de las mujeres.

El miércoles, 11 de noviembre, a las 18 horas, se proyectará 'El regreso del hijo pródigo' (1976), una alegoría política sobre la fractura social de Egipto en forma de musical que aborda la historia de un activista político que regresa a la granja familiar tras pasar varios años en prisión.

El jueves, 12 de noviembre, a las 20 horas, podrá verse 'Una historia egipcia' (1982), la segunda de las cuatro películas autobiográficas de Chahine que tiene como protagonista a Yehia, un reputado director de cine de mediana edad que viaja a Londres para una intervención quirúrgica. Sobre la mesa de operaciones, fantasea en torno a rodajes pretéritos y recuerda momentos de su pasado.

El ciclo concluirá el viernes, 13 de noviembre, a las 18 horas, con 'El destino' (1997), una de las producciones más ambiciosas del cine histórico egipcio, ambientada en Córdoba en el siglo XII y centrada en la figura de Averroes. A través de la biografía del célebre filósofo del Al-Ándalus, Chahine reivindica un régimen árabe secular y multicultural que estuvo a la vanguardia del pensamiento para denunciar el integrismo islámico de Egipto a finales de la década de los noventa.

CORTOS DE JOCELYNE SAAB

La sección 'Focus' también incluye un programada dedicado a la cineasta y fotógrafa franco-libanesa Jocelyne Saab conformado por dos sesiones de cortos programadas en colaboración con el festival Dona i Cinema, que se celebrarán el viernes, 6 de noviembre, a las 18 y las 20 horas.

Autora de cuatro películas de ficción y de una treintena de documentales sobre los conflictos bélicos en el Líbano y otros Países de Oriente Medio, Saab está considerada una pionera del nuevo cine libanés surgido a mediados de los años setenta.

La primera sesión propone una aproximación a su trabajo documental como testimonio de los conflictos contemporáneos y herramienta de preservación de la memoria de los pueblos. Tras la proyección de 'Las mujeres palestinas' (1974), 'El frente del rechazo (o los comandos suicidas)' (1975) y 'Beirut, nunca más' (1976), tendrá lugar un coloquio con la periodista Remei Blasco y un representante de la Fundación Comité de Ayuda al Pueblo Palestino.

La segunda sesión propone un acercamiento a la obra de la cineasta desde una perspectiva íntima y poética. La sesión contará con un coloquio posterior con la directora libanesa Eliane Raheb y la profesora de la Universitat Rovira i Virgili Núria Araüa Baró. Los cortometrajes programados son 'Los niños de la guerra' (1976), 'Sur del Líbano, historia de un pueblo asediado' (1976) y 'Beirut, mi ciudad' (1982).