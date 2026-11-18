La Filmoteca Valenciana organiza un curso para docentes en torno a la película 'El pisito' - REMITIDA IVC

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana organiza un curso para docentes centrado en el estudio de la película 'El pisito' (1959), dirigida por Marco Ferreri e Isidoro Martínez Ferri, la novela homónima de Rafael Azcona y su adaptación teatral.

La actividad se enmarca en la celebración del seminario 'Clásicos del cine español', dirigido por el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Santiago de Compostela, José Luis Castro de Paz. El seminario coincide, además, con el ciclo que la Filmoteca Valenciana dedica al escritor y guionista Rafael Azcona (1926-2008), con motivo del centenario de su nacimiento, detalla el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

Del 25 al 27 de noviembre, una decena de críticos e historiadores de cine analizarán desde diversas perspectivas la significación histórica y cinematográfica de 'El pisito', así como su impacto en la historia del cine español y su relación con otras películas de la época.

A propósito del seminario, el Institut Valencià de Cultura ha organizado, junto al ámbito artístico-expresivo del Cefire de Torrent y el Cefire de Lenguas e Internacionalización, un curso formativo que finalizará en febrero de 2027.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a que los docentes lleguen a descubrir, experimentar y comprender el potencial educativo del cine y dotarles de herramientas para que elaboren un proyecto que después desarrollarán junto a sus alumnos en las aulas, tomando como partida la película 'El pisito', su guion y la novela originaria escrita por Rafael Azcona, así como también su adaptación teatral.

Asimismo, el curso pretende que conozcan los distintos servicios que la Filmoteca Valenciana ofrece en sus diversas instalaciones y que pueden aprovechar en cualquier momento de su quehacer diario.

FORMACIÓN EN DOS FASES

La formación se configura así en dos partes. La primera se ha desarrollado de forma previa a la celebración del seminario, entre el 22 de octubre y el 19 de noviembre, con sesiones en línea y una jornada presencial en la Filmoteca Valenciana el pasado 9 de noviembre.

La segunda fase tendrá lugar entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 en los centros educativos participantes y se basará en los proyectos colaborativos presentados por los docentes durante la sesión presencial. El curso finalizará con una jornada en la Filmoteca dedicada a la presentación de los proyectos didácticos elaborados.

Las sesiones cuentan con la participación del cineasta y dramaturgo Gabi Ochoa, la directora de cine Elena Escura, el diseñador de guiones gráficos Juanan Valverde y las técnicas de la Filmoteca Valenciana y del IVC Áurea Ortiz, Inma Trull, Alicia Herráiz, Lola Flor y Carmen Losada. Estos profesionales acompañarán en procesos de mentorización según su especialidad al profesorado en su trabajo con el alumnado.

El plazo de inscripción en el seminario permanece abierto hasta el 24 de noviembre. La asistencia como oyente es gratuita. La matrícula tiene un coste de 30 euros, reducido a 20 euros para estudiantes, e incluye el certificado de asistencia y un ejemplar de la publicación que recogerá las ponencias del encuentro.

La inscripción será gratuita para las personas residentes en poblaciones afectadas por la dana de 2024, circunstancia que deberá acreditarse al solicitar el certificado de asistencia.

Toda la información sobre el seminario y el formulario de inscripción figura en la página web del IVC.