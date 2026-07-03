La filóloga Maria Àngels Francés Díez se perfila como nueva presidenta de la AVL

La filóloga M. Àngels Francés Díez - AVL

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La filóloga M. Àngels Francés Díez se perfila como nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) al ser la única candidatura presentada al cierre del proceso de presentación de candidaturas a la nueva Junta de Gobierno del ente normativo del valenciano.

Francés, que sustituirá al frente de la entidad a Verònica Cantó, cuenta con el aval de todos los académicos para que su candidatura sea proclamada para la elección por parte del Pleno, que celebrará la sesión para votar la nueva composición el próximo 17 de julio, avanza la institución en un comunicado.

También han obtenido el aval de todos los académicos las candidaturas únicas de Rosa Agost Canós para la vicepresidencia; Immaculada Cerdà Sanchis para la secretaría; y Carles Segura Llopes y Vicenta Tasa Fuster para las dos vocalías, cargos que conforman la Junta de Gobierno.

El procedimiento administrativo se inició después del cese, en este proceso de renovación, de los académicos Verònica Cantó y Artur Ahuir, que formaban parte, desde marzo del 2022, de la Junta de Gobierno como presidenta y vocal.

La propuesta para la nueva Junta de Gobierno "mantiene el equilibrio en cuanto a la representación territorial, con dos académicos de las comarcas de Alicante --M. Àngels Francés y Carles Segura-- dos académicas de las comarcas de Valencia, Immaculada Cerdà i Vicenta Tasa, y una académica de las comarcas de Castellón, Rosa Agost", señalan.

En relación a la formación académica de los miembros de la nueva dirección de la institución, Francés, Agost, Cerdà y Segura son filólogos especializados en campos diversos, como por ejemplo la traducción, la lingüística o la didáctica de la lengua. Vicenta Tasa, por su parte, es jurista y experta en derechos lingüísticos.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

M. Àngels Francés Díez es catedrática de literatura contemporánea en la Universitat d'Alacant, licenciada en Filología Catalana (1998) y en Filología Inglesa (2003, premio extraordinario de licenciatura), y doctora en Filología Catalana (2008).

Ha ostentado varios cargos de gestión, como por ejemplo la dirección del Departamento de Filología Catalana (UA, 2015-2019) y el vicedecanato de Investigación, Promoción, Cultura y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras (UA, 2009-2014). Su experiencia laboral incluye, además, un periodo de cerca de dos años como técnica superior en asesoramiento lingüístico y traducción (UA, 1998-2000).

Fue elegida académica por el Pleno de la AVL el 12 de marzo del 2021 y tomó posesión del cargo el 16 de junio del 2021. Actualmente es vocal de la Junta de Gobierno y presidenta de la Sección de Documentación y Literatura.

Rosa Agost es catedrática en Traducción e interpretación por la Universitat Jaume I, licenciada en Filología Hispánica por la Universitat de València (Sección de Lengua, 1991, y Sección de Filología Valenciana, 1993).

Es profesora del Departamento de Traducción e interpretación de la Universidad Jaume I. Fue elegida académica por el Pleno de la AVL el 12 de marzo del 2021 y tomó de posesión el 16 de junio del 2021. Actualmente es presidenta de la Secció de Terminologia.

Immaculada Cerdà Sanchis es licenciada en Filología Hispánica (Lengua y Literatura Valencianas, Lengua Española y Literatura Española) por la Universitat de València en 1988. Cursó ademáa estudios de tercer ciclo completos y tiene reconocida la suficiencia investigadora.

En su currículum también figuran los cargos de técnica lingüística de la Diputación de València desde el 1990 y jefa de la Unidad de Normalización Lingüística desde el 2000, por concurso de méritos. Fue elegida académica por el Pleno de la AVL el 11 de marzo del 2016 y tomó posesión del cargo el 5 de julio del 2016. Actualmente es secretaria de de AVL y presidenta de la Sección de Publicaciones y Comunicación.

Vicenta Tasa Fuster es doctora en Derecho Constitucional por la Universitat de València, licenciada en Derecho por la Universitat de València y Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional, Universidad de Vigo.

Asimismo, es profesora del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, profesora colaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya, y profesora del Master universitario in Intelligence e ICT (Information and Communication Technology) Università degli Studi di Udine, donde ha sido profesora invitada.

Figura como codirectora de la Cátedra de Derechos Lingüísticos de la Universitat de València desde su creación (junio del 2019) y codirectora de la colección 'Quaderns d'Estudi de la Càtedra de Drets Lingüístics' de la Universitat de València.

Fue elegida académica por el Pleno de la AVL el 12 de marzo del 2021 y tomó posesión del cargo el 16 de junio del 2021. Actualmente es presidenta de la Sección de Fomento del Uso del Valenciano.

Carles Segura Llopes es doctor en Filologia Catalana por la Universitat d'Alacant. Desde finales de la década de 1990 está vinculado en esta universidad, en qué es profesor titular y ha impartido enseñanzas en diferentes titulaciones del ámbito humanístico.

Su trayectoria académica y profesional se ha desarrollado alrededor del estudio, la descripción y la enseñanza del valenciano, tanto sobre los cimientos teóricos de la lingüística como sobre sus aplicaciones didácticas y sociales. Ha colaborado en varios proyectos de la AVL, entre ellos 'Teixim llaços des del sud del sud'. Fue elegido académico por el Pleno de la AVL el 6 de marzo del 2026 y tomó posesión del cargo el pasado 17 de junio del 2026.