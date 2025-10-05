El fin de semana se despide con temperaturas en descenso, chubascos en Valencia y Alicante y viento en Castellón

El fin de semana se despide con probabilidad de chubascos en Valencia y Alicante y temperaturas en descenso - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana se despide con temperaturas máximas en descenso, localmente de forma notable, probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón en la primera mitad del día y probabilidad de chubascos en Valencia y Alicante por la tarde, según la predicción de la Aemet.

Así, el cielo estará poco nuboso, tendiendo a nuboso la segunda mitad del día, excepto en el norte de Castellón, y a partir de la tarde, hay probabilidad de chubascos en Valencia y Alicante.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso en el interior del tercio norte y se mantendrán con pocos cambios en el resto; mientras que las máximas bajarán localmente de forma notable.

El viento soplará moderado del noroeste en el norte de Castellón, donde hay probabilidad de rachas muy fuertes la primera mitad del día, con tendencia a amainar por la tarde; y en el resto de la Comunitat Valenciana será flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a componente este por la mañana, moderado en el litoral sur.