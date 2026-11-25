Mapa de alertas activas en la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido el final de la alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la costa de Valencia.

No obstante, en este momento se mantiene activa la alerta amarilla por vientos en el interior y litoral norte de Castellón.

Así lo ha informado '112' Comunitat Valenciana, en un mensaje publicado en redes sociales, tras emitir un nuevo boletín informativo publicado sobre las 20.10 horas de este miércoles.