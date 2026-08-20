Finaliza la alerta roja por calor pero Emergencias mantiene la naranja por lluvias y tormentas para este jueves

Archivo - Personas caminan ante la lluvia, en València, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha actualizado sus avisos por fenómenos meteorológicos para establecer el fin de las alertas rojas y naranjas por temperaturas máximas, pero mantiene la naranja por lluvias y tormentas para la segunda mitad de este jueves.

Además, Emergencias mantiene la alerta amarilla en el litoral sur de Castellón y el litoral de València y de Alicante por temperaturas máximas y la amarilla en todo el litoral de Valencia y de Alicante por fenómenos costeros.

Mientras, por lluvias y tormentas, el CCE mantiene activa la alerta nivel naranja en el litoral e interior sur de Valencia e interior de Alicante y la amarilla en toda la provincia de Castellón, interior norte de València y litoral norte de Alicante.

De acuerdo con la información recogida por el '112 CV', el episodio de aviso naranja comienza a las 12.00 horas de este jueves, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Todo ello, después de que la Comunitat Valenciana haya vivido una noche histórica en la que, por ejemplo, la localidad alicantina de Dénia ha registrado 39º y más de 90 municipios han superado los 35º. Ha sido, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), una noche que "pasará a la historia de la meteorología valenciana", ya que la 'ponentà' ha sido "dantesca".