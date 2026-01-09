Finaliza sin éxito la búsqueda del niño valenciano de 10 años desaparecido en el naufragio de Indonesia

Imagen de la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia - IMAGEN FACILITADA POR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de Quique, el niño de 10 años desaparecido en el naufragio de Indonesia el pasado 26 de diciembre, ha finalizado sin éxito después de que las autoridades hayan dado por concluido el operativo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la familia.

Las tareas de rastreo de Quique, hijo de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio junto con otra de sus hijas, una niña que ya está en España, se han prolongado durante 15 días por el Parque Nacional de Komodo sin éxito.

En los últimas días se han localizado los cuerpos sin vida del marido de Andrea, Fernando Martín, de 44 años; del hijo de este con una pareja anterior, Mateo, de 9 años, y el 29 de diciembre el de Lía, de 12, también hija de Andrea de un matrimonio anterior.

Las familias afectadas por el accidente de la embarcación KM Putri Sakinah, que naufragó en Indonesia el pasado 26 de diciembre, agradecieron este miércoles el "gran esfuerzo" realizado por el gobierno de ese país y el cuerpo diplomático español, a quienes pedían que se mantuviera la búsqueda hasta encontrar a Quique. Se ha prolongado en varias ocasiones hasta que este viernes se ha dado por finalizada.

Durante la jornada del miércoles se confirmó la identidad del menor Mateo, cuyo cuerpo fue recuperado el martes 6 de enero e hijo de Fernando, entrenador del Valencia CF Femenino B, localizado sin vida el domingo 4 de enero.

La familia se encontraba a bordo del barco de madera que naufragó mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Siete personas fueron rescatadas con vida, entre ellas la madre y una hija, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local.