La Liga F guardará un minuto de silencio en la jornada 15 por el fallecimiento de Fernando Martín y sus tres hijos

Minuto de silencio del Valencia Femenino en la Liga F

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Liga F ha decretado un minuto de silencio antes del comienzo de todos los partidos de la jornada 15 en memoria de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, de su hijo y de dos de los hijos de su pareja, fallecidos en el naufragio de la embarcación en la que se encontraban durante sus vacaciones en Indonesia.

"Desde Liga F queremos expresar nuestro más profundo pesar y consternación ante una pérdida tan devastadora, y trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados, así como al Valencia CF y a toda su estructura deportiva", señaló la patronal en un comunicado, asegurando que a este gesto de homenaje se sumarán los clubes, las futbolistas y las árbitras para compartir "el dolor de una familia golpeada por una tragedia que ha conmocionado a toda la comunidad del fútbol femenino".

El pasado 26 de diciembre, la embarcación en la que viajaba Martín, actual entrenador del filial valencianista y técnico auxiliar del Valencia de Liga F la pasada temporada, su hijo, su pareja Andrea Ortuño y los tres hijos de esta naufragó en aguas del Parque Nacional de Komodo.

De los seis españoles solo sobrevivieron Ortuño y una de sus hijas, menor de edad. En los últimas días se localizaron los cuerpos sin vida de Martín, de 44 años; del hijo de este con una pareja anterior, Mateo, de 9 años; y de Lía, de 12, también hija de Andrea de un matrimonio anterior. Sin embargo, la búsqueda de Quique, de 10 años e hijo también de Ortuño, el único desaparecido ahora mismo, ha sido suspendida, según han confirmado fuentes de Europa Press.