Finalizan todas las alertas por viento en la Comunitat Valenciana pero se mantienen las amarillas por fenómenos costeros

Archivo - Una persona sujeta su chaqueta que está siendo arrastrada por el viento, a 17 de enero de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un nuevo boletín informativo por el que se eliminan todas las alertas activas por viento en la Comunitat Valenciana, pero se mantienen las amarillas por fenómenos costeros en todo el litoral.

Así lo ha informado '112' Comunitat Valenciana tras publicar un mensaje en redes sociales a primera hora de la tarde de este jueves, recogido por Europa Press.

En concreto, se mantiene la alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la costa de Castellón, Valencia y Alicante.