Finnair abrirá una nueva ruta entre Valencia y Helsinki el próximo verano

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Finnair lanzará una nueva ruta entre Valencia y Helsinki el próximo verano. La aerolínea operará dos vuelos semanales (martes y sábados) utilizando uno de sus aviones Airbus A320. Será la primera vez que Finnair ofrezca servicios regulares entre ambas ciudades, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las salidas desde Valencia serán a las 10.35 horas con llegada a Helsinki a las 15.45 horas, lo que permitirá conexiones con muchos de los vuelos de Finnair hacia otros destinos en Finlandia, el norte de Europa, Asia y América. Los vuelos de regreso desde Helsinki despegarán a las 06.20 horas y aterrizarán en Valencia a las 09.50 horas.

La nueva ruta, prevista inicialmente entre el 11 de abril de 2026 y el 24 de octubre de 2026, "refuerza la importancia del mercado español para Finnair", señala la compañía, que ofrece durante todo el año vuelos diarios desde Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante.

El próximo verano, además, también conectará Helsinki con Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y, ahora, Valencia.

El director regional de Finnair para el sur de Europa, Geoffrey Carrage, ha destacado que esta es "una excelente noticia abrir una nueva ruta en España que conecte Valencia con Helsinki y refuerce nuestras operaciones en el mercado español".

"Las nuevas frecuencias ofrecen más oportunidades para acercar a los pasajeros españoles al resto de destinos de Finnair. La Comunidad Valenciana es, además, un destino turístico muy popular para los viajeros del norte de Europa, que ahora tendrán un acceso más fácil y cómodo a la zona", ha añadido.

Además de Valencia, otras nuevas rutas de Finnair en verano de 2026 serán Florencia y Catania, en Italia, y la isla de Kos, en Grecia. A partir del 4 mayo de 2026 la aerolínea retomará sus vuelos a Toronto, en Canadá, donde voló por última vez hace once años.