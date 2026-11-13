La Fira Trovam llena hoy de música la ciudad de Castelló con 15 actuaciones

Trovam - CLAUDIA MARCONELL/TROVAM

CASTELLÓ 13 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La segunda jornada de la Fira Valenciana de la Música Trovam se desarrolla durante este viernes en el Auditorio y salas de Castellón de la Plana. El programa del día incluye 15 actuaciones musicales, así como charlas profesionales, talleres y una conversación protagonizada por La Bien Querida.

El cartel artístico se ha abierto con el concierto de Sara Dowling en la Sala de Cámara del Auditorio. Por este mismo escenario tienen que pasar Sanspok, el imaginativo proyecto de la villa-realense Sophia Bodí; Negre, formación balear de indie-rock; Cervatana, grupo que fusiona kraut rock, techno, ambient y big beat; y AnimalPersona, conjunto de pop-soul liderado por Carles Chiner (Gener) que presenta el disco Bestiari.

Por otra parte, la explanada que se encuentra en la entrada principal del coliseo castellonense acoge el Escenario Vibra Mahou. Allá tocarán media docena de propuestas musicales: Paco Pecado, un artista con especial predilección por los elementos de tipo kitsch, retro y vintage; Stereozone, conjunto de rock que presentará nuevas canciones como 'La comunidad'; Nadia Sheikh, cantante y guitarrista de melodías contundentes; Marte Lasarte, quinteto de post-punk euskaldun que acaba de publicar su segunda referencia, Kea, Argiak eta Kontraesanak (Humo, luces y contradicciones); Kiliki, punta de lanza de la música urbana navarra; y Bernal, una de las formaciones valencianas con mayor seguimiento gracias a sus temas de post-rock, hardcore y slowcore.

Además, la sala La Bohemia vivirá los directos de la cantante chilena Cancamusa y de la banda barcelonesa Brighton 64, que ha incluido la Fira Trovam en su gira de despedida. Finalmente, en El Terra tocarán Repion, dúo que ofrecerá un recital en acústico para poner de largo el álbum 201, y Arre-A.K., formación que tocará los temas del disco Kinkis de Bankal.

ACTIVIDADES

Este viernes también servirá para que la Fira Trovam cierre la programación profesional de esta decimocuarta edición. Esta mañana han tenido lugar las rondas de contactos de artistas con mánagers, promotores y espacios de programación para incentivar las contrataciones en salas y festivales de la Comunitat Valenciana y el resto del país.

Los agentes acreditados han tenido la posibilidad de asistir a la mesa redonda 'La canción después de la canción: producción, autoría y explotación' con la participación de Alba Fernández, de Calaverita Records; Alejandro Hernández, miembro de Maestro Espada y productor musical; Gina Navarro, profesional jurídica de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); y Pablo Contreras, periodista musical; con la moderación de Ana Gómez de Castro, doctora en comunicación y experta en estrategia de la industria musical.

Otras actividades previstas incluyen la segunda sesión de 'Las Conversaciones del Trovam' con el diálogo entre La Bien Querida y el periodista y escritor Rafa Cervera. Asimismo, se darán a conocer de primera mano los proyectos de la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Cataluña (ARC) y la Asociación Gallega de Empresas Musicales, impulsora de la feria PALCO. Los jóvenes promotores y los backliners también se han dado cita en esta edición del Trovam.

JORNADA DEL SÁBADO

La decimocuarta edición de la Fira Valenciana de la Música se cerrará mañana sábado 14 de noviembre con más de quince directos de géneros muy diversos. Los encargados de abrir la última jornada serán Ramonets, una de las formaciones de música familiar con más seguidores. Ellos tocarán en el Escenario Vibra Mahou para celebrar diez años de trayectoria con la compañía de pequeños y mayores.

Ya por la tarde, la Sala de Cámara abrirá las puertas para que el cantautor Nacho Casado presente Canciones del Mar, proyecto donde explora la relación entre paisaje, memoria e identidad a través de la canción. Muy diferente es la sonoridad de Abraxas y Hugo Mas, que han trabajado a golpe de electrónica alrededor del levantamiento libertario de la Revolución del Petróleo que tuvo lugar en Alcoy en 1873.

También utilizan programaciones los madrileños VVV [Trippin'You], exponentes de estilos como la mákina, el jungle, el dubstep o el UK garaje, o Brilla Carmen, grupo liderado por el castellonense Víctor Ballester (deBigote) que ha abordado musicalmente la enfermedad neurodegenerativa de su madre en el álbum Ahí vos quedeu. La Sala de Cámara se cerrará definitivamente con el concierto de Toundra, banda de rock instrumental y experimental que acaba de publicar el disco Siete.

El Escenario Vibra Mahou también dará buena muestra de la variada programación de la Fira con cinco propuestas valencianas. De esta manera, el público podrá vivir las actuaciones del grupo de indie-rock Palo Domado; del pop-rock de inspiración anglosajona de Romàntic Dimoni, la reencarnación de Carles Caselles (Smoking Souls); de la mezcla rockera de Momo, conjunto liderado por Marcos de la Torre (Mafalda); y de los cantantes de ritmos urbanos La Xica y Quinto.

Además, la Sala Sinfónica albergará a dos artistas que han conseguido mucho éxito entre el público joven: Depresión Sonora y Perfecto Miserable. El primero es el proyecto del madrileño Marcos Crespo y se nutre del post-punk para radiografiar el presente de una generación fatigada, ansiosa y obligada a la hiperproductividad. En cambio, Perfecto Miserable es una banda local de noise pop y rock alternativo que editó el álbum Acabará fatal el pasado mes de junio.

Pero la música también se escuchará más allá de las salas del Auditorio. Así, las vocalistas Noelia Llorens 'Titana' y Anna Ferrer estarán en el Teatro Principal. La valenciana ha editado Llum, disco que explora algunos de los grandes temas del repertorio tradicional y recupera piezas desconocidas con perspectiva feminista. Por su parte, la menorquina Anna Ferrer pondrá en escena Pa, donde reflexiona a través de las melodías sobre su decisión de abandonar la tradición familiar de panaderos.

La programación del Trovam también se extenderá a la sala La Bohemia, donde se hará el concierto de Rebrote, grupo liderado por Iñaki 'Uoho' Antón donde se reencuentran antiguos miembros de Platero y Tú y Extremoduro; y El Terra, donde finalizará la Feria con las canciones del grupo ilicitano de punk-pop La 126.