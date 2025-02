La Fira Valenciana de la Música abre la convocatoria para su proyecto de internacionalización de grupos y solistas

CASTELLÓ 18 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La Fira Valenciana de la Música pone en marcha este año un proyecto de internacionalización de grupos y solistas autóctonos bajo la denominación Trovam Airlines. Gracias a esta iniciativa, cuatro formaciones valencianas actuarán en otras tantas ferias europeas durante el año 2025 con la ayuda del Trovam.

En este sentido, la Fira abonará un caché y facilitará parte del alojamiento y el transporte de los intérpretes seleccionados. En este proceso, hoy se abre la convocatoria para todas aquellas bandas e intérpretes que quieran participar. El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes 28 de febrero a las 23.59 horas. Las solicitudes se pueden hacer llegar a través del siguiente enlace: https://trovam.com/2025/trovam-airlines.

El proyecto Trovam Airlines está destinado exclusivamente a bandas de la Comunitat Valenciana. En este caso, se pueden presentar propuestas artísticas dentro del ámbito de las músicas actuales y géneros como el pop, rock, folk, electrónica, urbana, jazz, mestizaje, entre otros. Por otro lado, los aspirantes deben tener al menos un disco o EP editado y material de audio y vídeo disponible. Finalmente, el grupo debe contar con un plan de internacionalización donde se indique qué objetivos de proyección tiene.

Para la valoración de las solicitudes, la comisión artística evaluará la calidad artística y técnica, la originalidad, la singularidad y el carácter innovador de la propuesta; la capacidad de proyección; y que se trate de un estreno de espectáculo o de la presentación de un nuevo disco. No se aceptarán contenidos racistas, xenófobos, que ataquen la dignidad de mujeres o personas LGTBIQ+ o que vulneren los derechos fundamentales de las personas.

Trovam Airlines está llamado a ser uno de los programas emblemáticos de la Fira Valenciana de la Música a largo plazo. Al mismo tiempo, consolidará el evento como referente internacional en la promoción musical de bandas autóctonas en Europa. Asimismo, el desarrollo de la iniciativa promoverá el talento de las formaciones valencianas, que verán cómo se amplían sus oportunidades de negocio.

INTERCAMBIO CULTURAL

Además, se estimulará el intercambio cultural con el establecimiento de un diálogo artístico entre la escena musical valenciana y la europea, lo que fomentará la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Por otro lado, se incentivarán las sinergias del trabajo en red con la creación de espacios que conectan artistas y profesionales de diversas procedencias. Finalmente, fomentará el desarrollo profesional con la organización de actividades formativas y conferencias para brindar conocimientos y habilidades a la industria musical.

Para alcanzar estos logros, Trovam Airlines cuenta con la colaboración de Primavera d'Hivern, The Spanish Wave y el Ministerio de Cultura. La primera entidad, fundada en 2021, se ha erigido en uno de los agentes culturales más importantes de la escena musical valenciana. Entre las actividades principales de la empresa se incluyen la gestión de carreras musicales; la contratación artística; la producción de giras; la promoción de actuaciones y festivales; la programación cultural para la administración; la edición discográfica; la comunicación y la prensa musical; la gestión editorial de derechos de autor; y la asesoría externa en financiación de proyectos culturales.

Por otro lado, The Spanish Wave es el proyecto de internacionalización de artistas españoles de Live Nation que ayuda en la exportación del talento español a ferias, festivales y eventos musicales de todo el mundo. Así, trabaja con espacios como el South By Southwest (SXSW) de Austin, el North By Northeast Music Festival (NXNE) de Canadá, el EuroSonic de Groninga, el Reeperbahn Festival de Hamburgo, el Soho Calling del ILMC de Londres, el Liverpool Sound City y el C/O Pop de Colonia, entre otros.

Además, el programa Trovam Airlines es beneficiario de una línea de ayudas públicas del Ministerio de Cultura del Gobierno de España destinada a eventos profesionales para la internacionalización de las industrias culturales y creativas. Las subvenciones están financiadas con fondos provenientes de la Unión Europea y, en concreto, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia derivado de la crisis de la Covid-19.