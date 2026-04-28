Firauto y Sobre 2 Ruedas logran 31.800 visitantes y un volumen de negocio de diez millones de euros en Fira Alacant

Imagen de archivo de Firauto - FIRA ALACANT

ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Firauto y Sobre 2 Ruedas, ferias automovilísticas celebradas el pasado fin de semana en los pabellones de Fira Alacant, ubicados en Elche (Alicante), han logrado unos 31.800 visitantes, más de 500 operaciones realizadas y un volumen de negocio superior a los diez millones de euros.

En un comunicado, la institución ferial ha dado a conocer estos datos y ha destacado el transcurso de "tres intensas jornadas marcadas por una elevada afluencia de público y un destacado dinamismo comercial".

Todo ello, con una "propuesta amplia y competitiva que ha permitido a los visitantes comparar, informarse y acceder a condiciones especiales de compra en un mismo espacio", por lo que cree que la feria se ha consolidado como un "entorno eficaz para la generación de oportunidades reales de compra y venta".

A lo largo de tres jornadas, concesionarios, marcas y empresas participantes han resaltado "la calidad del visitante y su clara intención de compra", según han explicado desde la institución ferial.

En esta línea, el director general de Fira Alacant, Alejandro Morant, ha remarcado que Firauto y Sobre 2 Ruedas han cerrado una edición "muy positiva" como "una de las principales plataformas comerciales del sector en la provincia".

"La excelente respuesta del público confirma la fortaleza de una feria que no solo atrae visitantes, sino que genera oportunidades reales de negocio para expositores y marcas", ha añadido Morant, al tiempo que ha resaltado que "la feria vuelve a evidenciar la capacidad" de los pabellones de la institución "para reunir en un mismo espacio una oferta amplia, competitiva y alineada con las nuevas tendencias del sector, generando valor tanto para expositores como para visitantes".

"INTERÉS" POR SOLUCIONES "SOSTENIBLES"

Entre los aspectos "más destacados" de esta edición ha sobresalido la "creciente" presencia de vehículos eléctricos e híbridos, así como el "interés" por soluciones de movilidad "más sostenibles" y "en línea con la evolución del sector". "Asimismo, ha sido significativo el aumento de la presencia de marcas de origen chino, reflejo de su creciente implantación y competitividad en el mercado", ha indicado Fira Alacant.

Según la institución, "también han tenido gran protagonismo las motocicletas de alta gama y las propuestas adaptadas a nuevos perfiles de usuario". Del mismo modo, ha recalcado que "la combinación de oferta, condiciones comerciales y experiencia directa con el producto ha sido clave para el éxito de una edición que vuelve a posicionar" a la feria "como una cita imprescindible para profesionales y público general".

Con el cierre de esta edición, Fira Alacant ha dicho que continúa "reforzando" su calendario ferial "con eventos que impulsan la actividad económica, fomentan el consumo y conectan a empresas con miles de potenciales clientes".