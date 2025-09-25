La firma de hipotecas en la Comunitat aumenta un 22% en julio, aunque se ralentiza respecto al mes al mes anterior

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto.

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 22% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 25,02% a nivel nacional), hasta sumar un total de 5.483 operaciones, aunque se ralentiza, con cero puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Comunitat se prestaron 704,76 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 39,04% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 14,2%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 6.798 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 965,83 millones de euros. De ellas, 61 fueron sobre fincas rústicas y 6.737 sobre urbanas.

De las 6.737 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Comunitat Valenciana, 5.483 fueron sobre viviendas; 43 en solares y 1.211 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 51 y en 549 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.753 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.153 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 8.164 préstamos sobre fincas en la Comunitat Valenciana. De ellas 5.843 correspondieron a viviendas, 335 a fincas rústicas, 1.937 a urbanas y 49 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas se incrementó en todas las regiones con Aragón (+79,72%), La Rioja (+45,00%) y Canarias (+43,40%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 2,36%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+114,12%), La Rioja (+59,01%) y Cantabria (+54,14%) anotando los mayores ascensos, y Extremadura, (+11,38%), Galicia (+12,69%) y Madrid (+15,17%) en el lado contrario.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...