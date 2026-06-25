Fisabio y la UJI proponen un decálogo para incorporar la IA generativa a la investigación en cuidados

Equipo investigador de Fisabio y UJI - GVA

VALENCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Fundación Fisabio y de la Universitat Jaume I de Castelló han analizado el potencial de la inteligencia artificial (IA)generativa para transformar la investigación en cuidados y han elaborado un decálogo de recomendaciones para favorecer un uso responsable de estas herramientas en el ámbito científico.

El trabajo, publicado en la revista 'Enfermería Clínica', examina cómo la inteligencia artificial generativa puede apoyar distintas fases del proceso investigador, desde la formulación de preguntas de investigación hasta la revisión bibliográfica, el análisis de información o la difusión de resultados, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La investigación ha sido desarrollada por profesionales del Grupo de Investigación de Enfermería de la Universitat Jaume I (GIENF-241) y del grupo eNURSYS de Fisabio, perteneciente al Departamento de Salud de La Plana, en el marco de colaboración con la Unidad Mixta de Investigación NURSIA (NURSing care, Information systems, technology and quAlity).

Esta unidad trabaja en ámbitos como los sistemas de información, las tecnologías aplicadas a los cuidados y la evaluación de la calidad de la atención enfermera. Los autores destacan que estas herramientas ofrecen importantes posibilidades para mejorar la eficiencia de determinadas tareas investigadoras.

RETOS ÉTICOS Y CIENTÍFICOS

Sin embargo, recuerdan que su utilización también plantea retos metodológicos, éticos y científicos que deben ser tenidos en cuenta. El estudio señala que los sistemas de inteligencia artificial generativa pueden producir textos aparentemente rigurosos que contienen errores, referencias inexistentes o interpretaciones incorrectas.

Este fenómeno, conocido como "alucinación", obliga a revisar y verificar toda la información generada antes de incorporarla a un trabajo científico.

Además, los investigadores e investigadoras advierten del riesgo de aceptar automáticamente las respuestas propuestas por estos sistemas sin someterlas a un análisis crítico, una tendencia que puede comprometer la calidad y la fiabilidad de la investigación.

Los autores y autoras sostienen que estos riesgos adquieren una dimensión particular en la investigación enfermera, donde gran parte del conocimiento se construye a partir de metodologías cualitativas y fenómenos muy contextualizados.

En estos casos, una inteligencia artificial puede generar resúmenes coherentes o interpretaciones plausibles pero que, a su vez, simplifiquen la complejidad de las experiencias de pacientes y profesionales o invisibilicen dimensiones fundamentales del cuidado como la relación terapéutica, su contexto social o los determinantes de salud que lleven asociados.

El artículo alerta también sobre la posibilidad de que los modelos reproduzcan sesgos presentes en la producción científica dominante y prioricen enfoques biomédicos y literatura en inglés frente a perspectivas propias de la disciplina enfermera o de determinados contextos culturales.

Más allá de las aplicaciones prácticas, el trabajo sitúa el debate en el ámbito de la gobernanza de la investigación y pone el foco en que la utilización de inteligencia artificial debe ajustarse a los principios de transparencia y la responsabilidad, así como a las normativas sobre protección de datos establecidas por organismos internacionales y por el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

DECÁLOGO PARA UNA INTEGRACIÓN RESPONSABLE

Como principal aportación práctica, el estudio presenta un decálogo dirigido a personal investigador en cuidados que sintetiza los principios para un uso responsable de la inteligencia artificial generativa.

Entre las recomendaciones destacan utilizar la IA únicamente cuando aporte un valor añadido al humano, verificar sistemáticamente toda la información generada por este sistema automático, evitar la introducción de datos sensibles, preservar el contexto y la complejidad de los parámetros que se estudian, documentar de forma transparente el uso de estas herramientas y evaluar continuamente su impacto sobre la calidad científica.

En definitiva, el trabajo constituye una guía para la incorporación responsable de la inteligencia artificial en la práctica investigadora, más que una revisión actualizada de su uso. Se trata de una propuesta que sitúa el foco en la capacidad de los investigadores e investigadoras para utilizarla sin renunciar al rigor metodológico o ético y el pensamiento crítico que sustentan la investigación en cuidados.