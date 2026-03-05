Fiscalía aclara que la denuncia contra el subdelegado en Valencia está "pendiente de estudio" para su eventual admisión

El subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Valencia ha aclarado que la denuncia interpuesta por un particular contra el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, por presuntas irregularidades en su promoción interna como funcionario, está "pendiente de estudio" para su eventual admisión.

En concreto, el ministerio público ha detallado que ha recibido la denuncia contra Rodríguez Jurado, procedente de un particular, y está pendiente de estudio para su eventual admisión e incoación como diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

La aclaración de Fiscalía llega después de una información de The Objective que apuntaba a que el ministerio público había abierto diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia de "irregularidades" por parte de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la promoción de Rodríguez Jurado.

En concreto, esta información se refería a la promoción interna que permitió a Rodríguez Jurado ascender desde el subgrupo C1, como administrativo, al A1, máxima categoría funcionarial, en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer (Valencia). Ahora, la Fiscalía ha aclarado que, por el momento, no existen estas diligencias de investigación abiertas y que la denuncia está "pendiente de estudio".