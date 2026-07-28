Fiscalía General abre expediente para investigar si se filtró información reservada a un diputado de Vox en Les Corts

El diputado de Vox David Muñoz, este miércoles en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha acordado incoar un expediente gubernativo a raíz de la denuncia por una posible revelación de información reservada procedente del Ministerio Fiscal a un diputado de Vox en Les Corts Valencianes.

Así se lo ha notificado el Ministerio Público al síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien interpuso una queja después de que el pasado 15 de julio, en una sesión de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda del parlamento autonómico, durante una pausa de la sesión, los micrófonos abiertos captaran una conversación entre dos diputados de Vox en la que uno de ellos, David Muñoz, afirmaba haber utilizado "información privilegiada" y justificaba que la conocía porque se lo había dicho "la fiscal".

"¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal", señalaba el diputado a su compañero de formación Jesús Albiol.

Tras conocer la incoación de este expediente --que "supone que la Inspección considera que existen elementos suficientes para iniciar una investigación sobre los hechos denunciados", recalca la coalición--, Joan Baldoví ha manifestado: "Ya dijimos que no nos quedaríamos de brazos cruzados ante un hecho tan grave. Por eso celebramos que la Fiscalía General del Estado haya abierto un expediente y esperamos que se investigue hasta las últimas consecuencias".

"UNA JUSTICIA EN LA QUE SE PUEDA CONFIAR"

"La ciudadanía merece saber si un diputado de Vox tuvo información privilegiada de un miembro de la Fiscalía. Los ciudadanos merecemos una Justicia en la que se pueda confiar", asevera Baldoví.

La conversación captada por el micro abierto entre los dos diputados de Vox hacía referencia a una investigación judicial sobre una red de trata de seres humanos desarticulada en la provincia de Castellón.

Compromís solicitó a la Inspección Fiscal que investigara si algún miembro del Ministerio Fiscal había revelado datos reservados de una investigación penal en curso a un cargo político ajeno al procedimiento. La queja recordaba que, de confirmarse los hechos, podrían haberse vulnerado los deberes de reserva y sigilo que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, eventualmente, dar lugar a responsabilidades disciplinarias o incluso penales.

Asimismo, advertía del perjuicio que una filtración de estas características podría causar tanto a la investigación judicial como a las víctimas de una causa especialmente sensible por tratarse de un caso de trata de seres humanos.

Joan Baldoví ha advertido que Compromís continuará haciendo seguimiento de las actuaciones "hasta que se esclarezcan completamente los hechos y, en su caso, se asuman las responsabilidades que correspondan".

Por estos mismo hechos, el PSPV también ha reclamado medidas jurídicas al considerar que las afirmaciones del diputado dela formación de Abascal son "un escándalo". Cabe recordar que en su charla, los parlamentarios de Vox criticaban, además, a una diputadadel PSPV, Alicia Andújar, a quien calificaron de "bruja".