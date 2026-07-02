'El florecimiento de un genio': el Bellas Artes de València desvela al Rubens "más desconocido"

Presentación de la exposición Rubens. El florecimiento de un genio. Museo de Bellas Artes de València Miguel Lorenzo - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) invita a conocer al Rubens "más desconocido" en una muestra que ahonda en la vida y obra de uno de los grandes artistas de la historia de la pintura y en cómo la genialidad del alemán se fue fraguando a lo largo de los años inspirado por la ciudad en la que se crio, Amberes, y de los creadores con los que se relacionó.

La presentación de 'Rubens. El florecimiento de un genio', --que se ha llevado a cabo este jueves y podrá verse hasta el próximo 4 de octubre--, ha contado con la presencia de su director, Pablo González Tornel; de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; la comisaria de la exposición, Ana Diéguez-Rodríguez, y el embajador de Bélgica en España, Didier Nagant.

La exposición traza el desarrollo artístico de Rubens desde su aprendizaje en los talleres de los artistas Tobias Verhaecht, Adam van Noort y Otto van Veen hasta su admisión como maestro en el Gremio de San Lucas de Amberes en 1598 y su posterior trabajo para la corte. Esta, por tanto, no es una exposición solo de Rubens y su obra, sino de todo el ambiente que rodeó al pintor y del que este se sirvió para conformar la figura universal que llegaría a ser.

La muestra está compuesta por un total de 61 obras cedidas por importantes instituciones, en palabras del director, "un caleidoscopio internacional" que, gracias a "la generosidad" de estas entidades, ha permitido que el Bellas Artes de València tenga en sus paredes "estos tesoros".

Asimismo, ha puesto en relieve la presencia de obras "excepcionales" como es el caso de una de las pinturas de la serie de la Creación de Pietro Facchetti que Rubens debió restaurar tras los daños sufridos durante su traslado desde Mantua a la corte de Felipe III en Valladolid; un boceto al óleo para el altar mayor de la Chiesa Nuova de Roma, una obra prácticamente desconocida para el público español; y la posible identificación, dentro de un fragmento conservado, de parte de la composición perdida de 'La continencia de Escipión' de Rubens.

En este sentido, ha destacado que esta exposición es "probablemente la gran apuesta" del MuBAV en 2026 y ha indicado que, "como cualquier apuesta valiente y arriesgada, implicaba miedos e inseguridades", pero que están "tremendamente contentos con el resultado".

"UNA DE LAS EXPOSICIONES MÁS BRILLANTES"

González Tornel ha agradecido el trabajo "incansable" de la comisaria y de la coordinadora de la exposición que, según ha apuntado, va a permitir que el público valenciano vea "una de las exposiciones más brillantes que se han visto nunca en las salas" del museo.

"Estamos todos de enhorabuena porque no es frecuente que en una ciudad que no sea Madrid ocurran en España acciones culturales de esta profundidad científica y de este impacto a nivel nacional e internacional. Así que por eso creo que todos debemos estar particularmente agradecidos y felices", ha subrayado.

Por su parte, la comisaria Ana Dieguez-Rodríguez ha agradecido a todo el equipo del Bellas Artes su colaboración y ha asegurado que es "el mejor equipo" que se podría imaginar.

En esta línea, ha explicado que la muestra nace de su interés por dar a conocer el Rubens más desconocido". "Me interesaba mucho cómo un artista llega a convertirse en un genio", ha señalado la comisaria, quien apunta que, en el caso del artista alemán, al haber creado obras "tan extraordinarias" se ha "pasado por alto" esta cuestión.

De este modo, ha defendido que su genialidad "no apareció de forma repentina, sino que se fraguó gradualmente nutriéndose de todo aquel que en su entorno le fue de utilidad".

"UNA SEMILLA"

Así, ha comparado la creación del genio Peter Paul Rubens con "una semilla que permanece oculta bajo tierra esperando el momento de germinar" y que "necesita nutrientes" y que se le "riegue" para, "poco a poco crecer".

Para Dieguez-Rodríguez este símil sirve para explicar "lo poco" que se conoce la producción del artista en su primera etapa, y permite atender a las referencias que en las que se inspiró para su posterior floración.

Asimismo, la comisaria ha afirmado que la muestra está hecha para que, por un lado, una persona que no tenga idea de Rubens "pueda disfrutarla porque estéticamente es muy bella", y, por otro, para que "aquel que sepa un poquito más puede irse con algo más de conocimiento de todo ese contexto que es fundamental para entender por qué esta obra se ha realizado de ese modo".

La exposición --estructurada de forma cronológica-- examina cómo Rubens llegó a encarnar una visión artística al servicio de ideales políticos, religiosos y culturales, que comienza durante su estancia italiana y continúa en el contexto de la Tregua de los Doce Años (1609-1621). Este genio artístico alcanzó su plena madurez durante este momento, estableciendo un modelo que influiría profundamente en el curso de la pintura europea durante décadas.

Por primera vez, los visitantes podrán conocer el entorno cultural y artístico de Amberes que Rubens frecuentó durante las últimas décadas del siglo XVI. La exposición reúne obras asociadas a algunas de las principales personalidades artísticas de la ciudad, como Maerten de Vos, Willem Key, Adriaen Thomasz. Key, Crispijn van den Broeck y Pieter Pourbus II.

También ofrece por primera vez la rara oportunidad de ver obras de Adam van Noort en una institución pública española y el mayor grupo de pinturas de Otto van Veen reunido en un contexto expositivo, yendo más allá de los libros de emblemas por los que es principalmente conocido.

El catálogo que acompaña a la exposición incluye ensayos de destacados académicos internacionales, como el Dr. Ralph Dekoninck (KU Leuven- Universidad católica de Lovaina), la Dra. Alexandra Libby (National Gallery of Art, Washington), la Dra. Raffaella Morselli (Universidad La Sapienza de Roma), la Dra. Sirga de la Pisa (Universidad CEU San Pablo, Madrid) y la comisaria de la exposición, la Dra. Ana Diéguez-Rodríguez (Instituto Moll, Madrid).

Las sesenta y una obras que conforman la exposición han sido generosamente cedidas por importantes instituciones nacionales e internacionales. Entre las primeras, se encuentra la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid; la Biblioteca Histórica 'Marqués de Valdecilla' de la Universidad Complutense de Madrid; la Biblioteca Nacional de España; la Biblioteca de la Universitat de València; la Colección Casa de Alba de Madrid; la Colección Epiarte (España); Monasterio de Santa Clara en Medina de Pomar (Burgos); Hermanas Clarisas del Monasterio de la Inmaculada (San Antonio) Iglesia de San Antonio, Vitoria-Gasteiz (Álava); Museo de Bellas Artes de València; Museo Lázaro Galdiano, Madrid; Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona; Museo Nacional del Prado, Madrid; Museo Nacional Thyssen- Bornemisza, Madrid; Patrimonio Nacional. Colecciones Reales (España) y San Telmo Museoa, Donostia-San Sebastián.

Por lo que respecta a instituciones internacionales, han participado en la exposición el Ashmolean Museum de Oxford; la Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien; el Museo Albertina de Viena; la Catedral de Nuestra Señora de Amberes; una colección privada de Luxemburgo en préstamo a largo plazo al Museo Snijders/Rockox de Amberes (Bélgica) y al MNAHA (Musée National d'archéologie, d'histoire et d'Art) (Luxemburgo); Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin; MAH Musée d'art et d'histoire, Ciudad de Ginebra (Suiza); Real Museo de Bellas Artes de Amberes - Comunidad Flamenca (KMSKA); M-Leuven Museum, Lovaina; Museo di Palazzo Ducale di Mantova (Italia) y The Phoebus Foundation, (Bélgica).