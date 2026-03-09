Florencio André y Los Premios presentan sus últimos discos en 16 toneladas

Archivo - Florencio André - 16 TONELADAS - Archivo

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante Florencio André y el grupo Los Premios, dos propuestas del sello valenciano Osadía Ediciones, se dan cita el próximo jueves 12 en la sala 16 Toneladas de València, como una noche especial para la escena independiente local en el que ambos presentarán sus últimos trabajos discográficos.

La velada comenzará con apertura de puertas a las 21 horas e inicio media hora después. Arrancará con la actuación de Florencio André, que presentará en directo su nuevo EP 'Casablanca', seguido por el directo de Los Premios, que interpretarán las canciones de su último disco 'Una vela en cada rincón de esta casa', avanza la sala.

El músico y compositor Florencio André llega con 'Casablanca', su tercer EP, grabado en Millenia Estudios y editado por Osadía Ediciones en València. Supone un paso importante en su evolución artística, fusionando indie rock, psicodelia y sonoridades étnicas inspiradas en un reciente viaje del artista a Marruecos.

El resultado es una obra envolvente y rica en matices, marcada por una atmósfera introspectiva que refleja un proceso de búsqueda cultural y sanación personal.

Por su parte, Los Premios presentarán 'Una vela en cada rincón de esta casa', un álbum concebido y grabado en espacios domésticos cargados de significado: la casa de Pablo Silva en València, una vivienda familiar en Priego (Cuenca) y el local de ensayo del grupo en Alboraia.

Este enfoque artesanal da forma a un disco de 11 canciones en el que conviven psicodelia mediterránea, lo-fi pop y ecos retro-psicodélicos, con secciones rítmicas que transitan entre el Motorik y el Afrobeat.

La identidad sonora del grupo se construye a partir de sus tres voces principales (Pablo Silva, Pablo Laborde-Bois y Víctor Vila) junto a Amadeo Moscardó en teclados y Ricardo Palacios en congas y pequeña percusión, creando un diálogo musical orgánico donde cada elemento encuentra su espacio.

La cita en 16 Toneladas reunirá una noche que promete psicodelia, experimentación sonora y nuevas canciones de la escena independiente valenciana.