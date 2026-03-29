El folk y bluegrass contemporáneo de The Dead South hace vibrar la sala Auditorio Roig Arena

Concierto The Dead South en el Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La banda canadiense The Dead South ha hecho vibrar la noche de este pasado sábado, 28 de marzo, la sala Auditorio Roig Arena con un concierto que ha fusionado "la energía del folk más sombrío con la energía del bluegrass contemporáneo".

Precedidos por las actuaciones de Benjamin Dakota Rogers y Moonshine Wagon, alrededor de las 21.30 horas, los cuatro integrantes de la banda han irrumpido en el escenario luciendo su "icónica" indumentaria --camisa blanca y tirantes negros-- una estampa ya inseparable de su identidad artística, según ha informado el auditorio en un comunicado.

Conocidos en la escena internacional como los 'cowboys del apocalipsis', The Dead South ha debutado en el recinto valenciano con un directo que ha combinado sus grandes éxitos con los temas de su álbum más reciente, 'Chains & Stakes'.

Este trabajo "profundiza en el imaginario del wéstern oscuro y la narrativa que recorre toda su discografía: humor negro, crítica social y una galería de personajes moralmente ambiguos, atrapados en situaciones límite y vidas siempre al borde del desastre", han indicado desde el Roig Arena.

La velada ha arrancado con las dos partes de 'Snake Man', "una declaración de intenciones que ha sumergido al público en la atmósfera turbia y magnética de la banda". Después ha llegado uno de los grandes éxitos del grupo, '20 Mile Jump', que ha "encendido definitivamente" al Auditorio.

A través de la combinación de banjos, mandolinas, guitarras acústicas y cellos, los nuevos temas --como 'Yours To Keep' o 'Son of Ambrose'-- estos músicos han convivido "con piezas fundamentales de su trayectoria, como 'Black Lung' o 'Honey You', coreadas con entusiasmo por los seguidores".

En este concierto, tampoco ha faltado "un guiño al tema que los catapultó a la fama mundial, 'In Hell I'll Be in Good Company', cuya popularidad viral dio a conocer su estilo a millones de oyentes y cimentó su reputación como renovadores del bluegrass".

El cierre ha llegado "con uno de sus himnos más celebrados, 'Banjo Odyssey', que, al igual que el resto de temas, se ha crecido en el directo", han señalado las mismas fuentes.