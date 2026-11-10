El Foro de coproducción de la Mostra propicia más de 120 reuniones sobre proyectos del futuro cine mediterráneo

Quinta edición de València Film Afers, el foro de coproducción de la 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani - MOSTRA

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una multa de aparcamiento imposible de pagar en Beirut, un padre encarcelado por una vieja deuda en El Cairo, una clínica finlandesa que pretende curar la empatía o un joven que descubre en el mar a una mujer con el rostro de su madre. Las historias que han pasado por la quinta edición de València Film Afers, el foro de coproducción de la 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani, dibujan un mapa del cine mediterráneo que está por venir: intimista, atravesado por la familia y por la presión de sistemas que asfixian a sus personajes.

Tras las sesiones de pitching del lunes en Veles e Vents, abiertas a los profesionales acreditados, sus equipos han mantenido reuniones individuales con productores, agentes de ventas y programadores europeos y árabes, así como con el audiovisual valenciano, informa la organización del festival en un comunicado.

El padre, y más ampliamente los lazos de sangre, atraviesa casi toda la selección. El egipcio Ahmed Sobhy sigue en 'A Young Man in Trouble' a un joven que intenta sacar de prisión a su padre, encarcelado por una deuda; su compatriota Ahmed Samir imagina en 'Beaufort Scale' la vida que su madre pudo tener antes de perder a un hijo, y el libanés Karim Kassem sitúa en 'Before Now, Later' a un padre junto a su hija en coma.

En 'Super Sila', el gazatí Mohammed Alshareef convierte a su pequeña en superheroína para protegerla de la guerra; en 'The Corner Where I Met You', la italo-tunecina Yasmine Bouabid cuestiona la presión social de la maternidad, y en 'Vincent, Serge and the Others', Bruno Morat retrata a su tío, convencido desde hace tres décadas de poseer un Van Gogh.

Frente a esos vínculos se alzan sistemas que asfixian a los personajes: la deuda heredada en Egipto, la burocracia kafkiana de Líbano o la clínica finlandesa de 'Capricorn Syndrome', donde el portugués Miguel Munhá imagina un tratamiento para extirpar la empatía a partir de una frase de Elon Musk. "Nació como una premisa absurda y, con el tiempo, se siente casi como un documental", aseguró.

La cita ha reunido trayectorias y momentos de desarrollo muy distintos. 'A Young Man in Trouble' es la ópera prima de Sobhy y el primer largo de Handprint Films, compañía fundada en 2017 que ya ha coproducido con Reino Unido, Francia, Arabia Saudí y Catar y cuenta con el respaldo del Doha Film Institute y del festival de El Gouna.

Avalado por el premio al Mejor Guion de la Fundación Sawiris y por su paso por el Doha Producers Lab, el proyecto tendrá su segundo borrador en enero, prevé rodar en el invierno de 2028 y maneja un presupuesto en torno a 750.000 euros. Su productora, Perihan Mousa, busca "un coproductor que entienda el fondo del relato y se comprometa como un aliado de confianza", además de agentes de ventas y distribuidores desde esta fase temprana.

También 'Beaufort Scale' está en sus inicios: acaba de cerrar su primer borrador tras una residencia de escritura en Siwa con los mentores Santiago Fillol y Tobias Pausinger, mientras su director ensaya en Super 8 y su último corto compite en Interfilm Berlín.

En el otro extremo, Karim Kassem llegaba con su sexto largometraje en cinco años, una presencia habitual en la competición de la Mostra y el Globo de Cristal al mejor actor que obtuvo en Karlovy Vary con un intérprete no profesional. 'Before Now, Later' va por su sexto borrador, cuenta con financiación inicial y apoyos en especie y aspira a rodarse el próximo invierno.

Fiel a su método, con actores no profesionales y cámara fija, el cineasta se mostró abierto a las exigencias de una coproducción: "Todo es negociable; en nuestra industria es indispensable mantener una actitud diplomática". Lo importante, dijo, es la verdad de la interpretación: "La clave reside en saber si estás mintiendo lo justo para contar la verdad".

El plan financiero más avanzado lo presentó 'Capricorn Syndrome', producida por David & Golias, la compañía que Fernando Vendrell fundó hace 32 años y con la que ha ganado en Sundance y firmado uno de los mayores éxitos de taquilla del cine portugués, 'Variações'. Con un presupuesto de 1,6 millones de euros y el 25% ya asegurado, el proyecto opta a la ayuda portuguesa a primeras obras, de 500.000 euros, que sumada a la televisión pública y a los incentivos fiscales situaría la aportación lusa en torno a 800.000 euros.

Con contactos ya abiertos con la finlandesa Aamu Film Company y un reparto con Eero Aho, Laura Birn, Joana Bárcia e Isabel Abreu, busca coproductores fuera de Portugal, agente de ventas y distribución internacional, y defiende el rodaje en portugués, finés e inglés: "Frente a las producciones estandarizadas en inglés, el choque lingüístico es un valor identitario que refleja la Europa multicultural". La moderadora calificó su plan de financiación de "impecable y totalmente viable".

Los desafíos van mucho más allá de las cifras en 'Super Sila', que llega con los dos máximos galardones de industria del mercado de Cannes de este año y afronta ya la posproducción. Con su director sin poder salir de Gaza, el equipo ha instalado paneles solares para garantizar la energía y ha creado un circuito para trasladar el material hasta Francia.

Su productor, Alaa Darwish, con más de 25 años en la industria, busca coproductores, distribuidores, fondos y agentes de ventas, "particularmente en el área mediterránea, unidos por el mismo mar que acaricia esta costa y la de Gaza".

Al recibir las primeras imágenes, recordó, regresó a su infancia en la Primera Intifada: "Cuarenta años más tarde, otro padre palestino en Gaza se ve obligado a recurrir al mismo método para salvar el alma de su pequeña".

'The Corner Where I Met You' propone por su parte un modelo mixto: su productora, especializada en primeras obras de talentos emergentes tunecinos, buscará primero las ayudas del Ministerio de Cultura de Túnez, paso imprescindible para acceder a fondos internacionales, y completará el presupuesto con patrocinio comercial apoyado en la popularidad de Bouabid como actriz en el mundo árabe. En València buscaba coproductores, asesoría de guion, laboratorios de desarrollo y agentes de ventas.

ALIANZA NACIDA DE UN CAFÉ

El acento valenciano lo puso 'Vincent, Serge and the Others', documental creativo coproducido por la valenciana Barret Cooperativa y la francesa La Petite Ellipse. La alianza nació de un café en el mercado de la Berlinale, donde el productor francés buscaba un socio valenciano para una historia ambientada en Xàló.

El proyecto ha recibido el apoyo del fondo de innovación del CNC y del Atelier des Artistes en la fase de escritura y del propio CNC en el desarrollo, y ha sido uno de los cuatro proyectos seleccionados este año en Francia por la plataforma de documental de autor Tënk. Con dos tercios rodados, busca ahora distribución e incorporar nuevos coproductores internacionales, y su director prevé trabajar con un compositor para una banda sonora original, una muestra del puente que este año tiende el foro con la música de cine.

Tras las presentaciones llegó el turno de los encuentros cara a cara, el lunes por la tarde y el martes por la mañana, con los invitados de industria, entre ellos el productor franco-tunecino Nadim Cheikhrouha (Tanit Films), el francés Marc-Benoît Créancier (Easy Tiger Films), Queralt Pons Serra, cofundadora y socia directora de la agencia de ventas MoreThan Films, el programador libanés Chadi Zeneddine (Cairo Film Connection), la gestora cultural egipcia Sara Nour, la belga Katleen Goossens (Bulletproof Cupid) y la alemana Karoline Henkel (Wood Water Films).

La directora y coordinadora del foro, Nadia Hotait Salas, cifra en más de 120 las reuniones mantenidas en estos días. La selección final, de siete proyectos entre alrededor de medio centenar de candidaturas, ha respondido a criterios artísticos y creativos.