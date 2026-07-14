El Foro Social del Rototom, espacio abierto al pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión colectiva

Foro Social del Rototom - DANIEL ESPINOSA MARTÍNEZ

CASTELLÓ 14 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El Foro Social del Rototom Sunsplash volverá a convertir el Teatre Municipal de Benicàssim en un espacio abierto al pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión colectiva. Del 17 al 20 de agosto, este escenario satélite del festival acogerá una nueva edición de uno de los espacios más emblemáticos de la programación cultural del Rototom, acercando el debate sobre los grandes retos contemporáneos más allá del recinto de conciertos y reforzando el vínculo del festival con la sociedad a través de estas sesiones de libre acceso.

El aforo es limitado y en los próximos días las entradas gratuitas se podrán reservar a través de entrades.benicassim.es. Bajo la organización de la Fundación Exodus CV, en colaboración con la Asociación Cultural Exodus, el festival Rototom Sunsplash y el Ayuntamiento de Benicàssim, el Foro Social 2026 reunirá a algunas de las voces más relevantes del ámbito científico, social, medioambiental y periodístico internacional.

Así, estarán presentes el neurocientífico Álvaro Pascual-Leone; la física, filósofa y activista ecofeminista Vandana Shiva; o la periodista, escritora y defensora de los derechos humanos Rokhaya Diallo, para abordar, a través de una agenda estructurada en cuatro ejes temáticos, las encrucijadas de nuestro tiempo: el poder transformador de la cultura, el acceso a la vivienda como derecho fundamental, la mirada ecofeminista ante la crisis climática y el mapa geopolítico marcado por las guerras pero también por las resistencias pacíficas.

Como en anteriores ediciones, el público del Rototom podrá desplazarse entre el recinto de conciertos y el centro de Benicàssim mediante un servicio especial de autobuses, gratuito y con recorrido de ida y vuelta, facilitando así la participación en unas sesiones concebidas para abrir el festival a toda la ciudadanía y que contarán de nuevo con los resúmenes visuales de la artista Laura Fernández Aguirre y su proyecto The Spells Factory.

Como novedad, esta edición recupera la Librería del Foro Social, un espacio desarrollado en colaboración con la Librería Noviembre de Benicàssim que volverá a acompañar las sesiones, ampliando la experiencia del Foro más allá de los debates.

SESIONES

La primera sesión tendrá lugar el lunes 17 de agosto a las 18.00 horas bajo el título 'Cultura, música y bienestar: herramientas para construir esperanza'. El martes 18 de agosto a las 18.00 horas, el Foro Social abordará uno de los mayores problemas materiales de la actualidad con la sesión 'El lugar donde vivir: la vivienda como derecho'.

El miércoles 19 de agosto a las 17.00 horas, el Foro Social fijará su mirada en la emergencia ambiental con la sesión 'Defendiendo la Pachamama: un reto global y colectivo'. El cierre de la edición, el jueves 20 de agosto a las 18.00 horas, analizará la deriva de las relaciones internacionales bajo el título 'La ley del más fuerte: imperios, guerras y resistencias'.

Con esta programación, "desde el Foro Social de Rototom Sunsplash renovamos nuestro inquebrantable compromiso fundacional con los derechos humanos, la paz y la sostenibilidad, demostrando que la cultura de un festival puede trascender los escenarios musicales para vertebrar espacios de acción ciudadana", han señalado desde la Fundación Exodus.