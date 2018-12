La FP se reivindicará como "opción de futuro" con 80 stands, influencers y exhibiciones en el Museo de las Ciencias

Publicado 04/12/2018 14:36:05 CET

Un centenar de centros e invitados como el cantante de OT Agoney participarán en el evento, que prevé unos 20.000 asistentes

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe albergará del 14 al 16 de diciembre las jornadas 'Avant FP ERE', un "gran encuentro para la ciudadanía que pondrá en valor" el "potencial" de la Formación Profesional (FP) y las Enseñanzas de Régimen Especial (ERE), de forma que dispongan de "más información para escoger las mejores opciones de futuro" y que la "gente no solo conozca sino reconozca" estas alternativas educativas.

Así lo han explicado este martes el conseller de Educación. Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà; el secretario autonómico de Educación e nvestigación, Miguel Soler, y la directora general de Formación profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Marina Sánchez.

Un total de 80 stands, exhibiciones de determinadas especialidades, desfiles de moda y 'showcookings' mostrarán el "potencial" de los cursos ofertados ante los más de 20.000 asistentes que se esperan. La propuesta contará con la participación "activa" de más de cien centros escolares, así como 'influencers' y chefs profesionales que "transmitirán relatos de éxito". El cantante de Operación Triunfo Agoney entregará las becas a las mujeres estudiantes de ciclos industriales.

'Avant' abarcará las 26 familias de FP, los conservatorios elementales y profesionales de música y danza, las escuelas de artes plásticas y diseño y las enseñanzas de emergencias y deportivas. En total, participarán de manera directa unos cien centros. Se harán 300 actividades en 80 stands, divididos en ocho zonas diferentes que ocuparán todo el Museo de las Ciencias. También se contará con unas 200 instituciones y empresas colaboradoras.

Marzà ha destacado que, aunque más de 112.000 estudiantes valencianos se han decantado por este tipo de enseñanza en alguna de sus 26 familias profesionales, la Generalitat pretende "ir aumentado" la cifra". "En el debate sobre si sobran universitarios, la respuesta es no, lo que falta es estudiantes de FP. Las empresas los demandan", ha incidido.

"PRESTIGIAR LA FP"

El conseller ha señalado que una de los ejes de actuación de la administración para promover la FP es "prestigiarla", que la "gente no solo la conozca sino que la reconozca" y vea en ella "un espacio de calidad" y "una opción de futuro". 'Avant' no solo de dirige a los alumnos sino a sus familias. "No queremos que un estudiante vea la FP como una opción y que en su casa digan que no porque no está prestigiada", ha apuntado.

Marzà ha remarcado además que "determinados sectores que tiran de la creación de empleo son los que están demandando técnicos de Formación Profesional" y que esta modalidad de enseñanza se vincula al "cambio de modelo de productivo" necesario en la Comunitat.

También ha instado a "romper las barreras" del acceso de las mujeres a determinadas formaciones "masculinizadas", "vía becas o visibilizando los posibles sectores". Así, ha avanzado que habrá una segunda resolución de las becas de 600 euros para fomentar que las alumnas se incorporen a los cursos "masculinizados".

En la misma línea se ha expresado Miguel Soler, que ha lamentado que "si un alumno saca un sobresaliente en Educación Secundaria pueda tener problemas en casa para estudiar una FP" y que "no todas las familias son conscientes de que hacer una FP no significa continuar con los estudios", ya que después se puede acceder a un grado universitario. Además, ha resaltado que en el futuro se estima que el 85% del empleo requiera algún tipo de formación y que, de esta cifra, el 67% sea de Formación profesional.

ORIENTACIÓN, 'PERFORMANCES' E 'INFLUENCERS'

Según ha explicado, la muestra se organiza en ocho zonas. En el espacio 'Orienta', habrá talleres prácticos para aprender a ser un buen gestor económico en el entorno social. Se ofrecerá información a los interesados para que comprendan que "si vas bien en los estudios, no solo hay la opción de bachillerato o universidad", ha apuntado.

En el espacio 'Innova, los centros educativos, empresas e institutos tecnológicos mostrarán las competencias necesarias para poder incorporarse en el mercado laboral. Se realizarán diferentes talleres que acercarán a los asistentes a tecnologías de última generación, a la vez que podrán participar en los últimos avances que se han dado en cada sector. También contará con 'Emprén', un espacio para los proyectos e ideas de emprendedores de FP.

Las exhibiciones de capacidades técnicas de alto nivel y las demostraciones de habilidad del alumnado centrarán la zona 'Skill', donde también se harán 'tests projects' de entrenamiento para la actuación en el campeonato Spainskills 2019. La zona 'Experimenta' está pensada para que los visitantes puedan tocar y vivir la tecnología, las artes creativas, la industria 4.0 y el deporte.

Asimismo, en el escenario 'Square' se mostrará "lo mejor" de la FP y las enseñanzas de régimen especial de la manera "más espectacular y sorprendente", con 'performances', música, desfiles de moda, actuaciones musicales, ponencias, presentaciones de 'influencers' y otras creaciones. En la zona 'Enjoy' sonará la música de 'djs' formados en el sistema educativo valenciano, entre otros artistas.

Entre los influencers que visitarán 'Avant' se encuentran la Asociación Peloki, creadores de la webserie 'Liars'; el cantante y participante de OT, Agoney; la cantante finalista de Factor X y actriz de 'Liars' Elena Farga; la 'influencer' de belleza Paloma Barba; los chefs Pablo Montoro, Begoña Rodrigo y Bárbara Amorós; los diseñadores de moda emergentes Antonio Segura, Sonia Carrasco y Atelier Palometa y el ingeniero informático y experto 'hacker', Deepak Daswani.

Por su parte, la directora general Marina Sánchez ha instado a "visibilizar a la sociedad valenciana todas las ofertas" de FP y ERE, porque "lo que se desconoce no se puede escoger". Ha destacado la compra por parte de la administración de nuevo equipamiento para estas enseñanzas, con una dotación de 4,3 millones de euros este pasado septiembre.