Francés apuesta por una AVL que "proyecte e impulse" el valenciano y ofrece diálogo frente a "debates estériles"

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Maria Àngels Francés (c), en el acto de apertura del curso 2026-27. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Maria Àngels Francés, ha proclamado que el ente normativo quiere "guiar a la ciudadanía, impulsar el valenciano y, sobre todo, proyectarlo en el mundo como lo que es: una riqueza compartida, un hecho distintivo". Además, ha asegurado que desde la institución quieren "tender la mano" y mantenerse "lejos" de "estrategias que promueven la confusión y se pierden en debates estériles y contraproducentes para el pueblo valenciano".

Así lo ha aseverado en el acto de inauguración del curso académico 2026-2027 de la AVL, celebrado esta tarde en el Monasterio de San Miquel de los Reyes y al que han asistido el vicepresidente segundo de la Generalitat, José Luis Díez; el director general de Política Lingüística, Vicent Satorres; portavoces y diputados de los grupos parlamentarios de Les Corts; alcaldes y ediles y representantes de las universidades, sindicatos y entidades culturales y sociales.

En su primer acto inaugural como máxima representante de la AVL, Francés ha usado una metáfora en la que la lengua es una "trama de muchos hilos". En esta línea, ha hecho un llamamiento a "mantener vivo el hilo del valenciano". "Una lengua es un tejido que no se ha dejado nunca de urdir. Y nosotros formamos parte. No somos los propietarios del tejido, sino los depositarios. Y también, inevitablemente los tejedores", ha defendido.

En este sentido, ha destacado que la Acadèmia tiene el "privilegio" de observar los dibujos y las filigranas que se trazan en la fisonomía de la lengua. Por eso, ha recordado que la institución tiene la obligación de preservar el patrimonio lingüístico y adaptarlo a las nuevas necesidades del siglo XXI.

"Queremos una Acadèmia que guíe la ciudadanía, que impulse el valenciano y, sobre todo, que lo proyecte en el mundo como lo que es: una riqueza compartida, un hecho distintivo", ha proclamado

Sobre el modelo de lengua de la Acadèmia, la presidenta ha insistido en que es "respetuoso, a la vez, con la tradición popular y culta, desde las Normas de Castelló hasta la actualidad". "Queremos que los valencianos reconozcan su manera de habla en la lengua común, que sientan que las formas propias de sus pueblos y comarcas son también parte del patrimonio que la Acadèmia estudia, valora y contribuye a preservar", ha indicado, al tiempo que ha subrayado la necesidad de mantener "vínculos estables" con todo el dominio lingüístico.

"Partiendo de estas premisas --ha continuado-- tendemos la mano a todas las instituciones que las compartan. Nos sentaremos a hablar de manera constructiva y clara, lejos de estrategias que promueven la confusión y se pierden en debates estériles y contraproducentes para el pueblo valenciano".

A renglón seguido, Maria Àngels Francés ha reclamado voluntad y más recursos para mantener el legado del cuarto de siglo de historia de la Acadèmia. Pero, sobre todo, para continuar siendo "presente y futuro", y para hacer frente a la amenaza de la minorización.

"Necesitamos recursos para ofrecer conocimientos e instrumentos a la ciudadanía; para prestigiar el valenciano en todos los ámbitos, para convertirlo en una herramienta útil en todos los contextos sociales, y para hacer del valenciano una lengua atractiva y útil a los grupos de población de origen no valencianohablante", ha dicho.

Por eso, ha agradecido el apoyo y la solidaridad de entidades e instituciones en los momentos más complicados para la institución normativa. En este sentido, ha apuntado: "Nadie que esté en esta sala es ajeno a las vicisitudes que hemos atravesado estos últimos años cuando alguien decidió que se tenía que aplicar la tijera. Fue un ataque a la Acadèmia, pero, sobre todo, al valenciano", ha manifestado.

Francés ha mostrado la predisposición de la institución a colaborar "desde la lealtad recíproca" con el Consell dentro de las competencias de la Acadèmia y ha exigido respeto para el trabajo acumulada por los sucesivos equipo y profesionales en sus 25 años de existencia.

"En la Academia, con su excelente equipo humano y los veintiuno académicos que ahora forman el plenario, de larga y prestigiosa trayectoria comprometida con el estudio y la defensa de la lengua", ha expresado Francés, que ha subrayado que afrontan este reto "con sentido de la realidad, con energía y con el convencimiento que somos muchos quienes queremos continuar haciendo pasadas a este telar".

Y ha añadido: "Hilo a hilo, paso a paso, hasta constituir una trama muy resistente, de diferentes colores, suave al tacto, que nos abrigue, que nos represente".

También ha intervenido el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, quien ha recalcado que se trata de una apertura de curso especialmente importante por la "renovación" de los miembros de la institucion. Ha aludido a una nueva etapa marcada por el "diálogo, la cooperación y la voluntad compartida de trabajar por nuestra lengua, que es la principal seña de nuestro pueblo".

"TAN VALENCIANA ES 'DESPESA' COMO 'GASTO'"

En ese camino, ha pedido poner en valor "las formas genuinamente valencianas", transmitidas "generación tras generación", y que reflejan la riqueza de nuestro patrimonio. "Tan valenciana es 'despesa' como 'gasto'", ha ejemplificado.

El representante del gobierno autonómico ha resaltado que el valenciano se enfrenta a "retos importantes", entre los que destaca transmitirlo a personas venida de otros lugares, que han de percibirlo como "una lengua de oportunidades y de integración". Ha recordado las iniciativas de la Generalitat en esta dirección.

El vicepresidente ha definido a la AVL como una institución de referencia en la investigación y difusión de la lengua y ha apuntado que su "rigor científico" es imprescindible para garantizar poder llevar adelante una política lingüística basada en el consenso y la calidad desde el Consell.

MEDALLA PARA LA REVISTA SAÓ

Durante el acto de apertura del curso académico, se ha entregado la Medalla de la institución en la revista 'Saó'. La institución reconoce el trabajo de la publicación decana en valenciano en defensa de la lengua, su compromiso social y cultural, y su contribución a la construcción de la identidad valenciana.

El director de la revista, Vicent Boscà, ha agradecido el reconocimiento de la AVL en la revista y, especialmente, a los lectores y subscriptores de Saó. El periodista ha puesto en valor el trabajo de todos los colaboradores que han pasado por la publicación para que en el territorio valenciano "podamos vivir en libertad y con respeto, orgullosos de tener una cultura basada en realidades y no en aquello imaginario que gusta caprichosamente al líder del momento... Y todo vivido en valenciano, en nuestra lengua".

Además, durante la ceremonia, la secretaria de AVL, Immaculada Cerdà, ha leído la memoria de la institución correspondiente en 2025, y el grupo Piacere dei Traversi ha interpretado algunas piezas vinculadas a las Escritoras del Año 2027, que estará dedicado a la autoría femenina en la Edad Moderna.