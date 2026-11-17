Cartel del convierto de l'Entourloop - ROIG ARENA

VALENCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

L'Entourloop recalará el próximo 3 de abril en la Sala Auditorio Roig Arena. Nacido en Saint-Étienne (Francia) en 2013, L'Entourloop se ha consolidado como uno de los proyectos más originales y aglutinadores de la escena musical independiente europea.

Liderado por los icónicos Sir Johnny y King James, dos veteranos beatmakers apasionados del turntablism y la cultura del vinilo, el colectivo ha desarrollado un sonido propio e inmediatamente reconocible: Hip-Hop Inna Yardie Style;, situado en la intersección entre el reggae, el hip hop y la cultura sound system, según ha informado la sala en un comunicado.

Desde sus primeras mixtapes hasta los álbumes 'Chickens In Your Town'; (2015), 'Le Savoir Faire'; (2017) y 'La Clarté dans la Confusion'; (2022), en los que han participado más de treinta artistas internacionales, L'Entourloop ha construido una destacada red de colaboraciones con algunas de las figuras más relevantes de la escena musical global, entre las que se encuentran Skarra Mucci, Biga Ranx, Ken Boothe, Flavia Coelho y Chali 2Na.

Gracias a ello, el colectivo acumula ya varios cientos de millones de reproducciones en todo el mundo y múltiples discos de oro tanto en Francia como a nivel internacional.

Sobre el escenario, L'Entourloop ofrece "espectáculos inmersivos que combinan vídeo, escenografía y una inconfundible estética vintage, una propuesta que lOs ha llevado a actuar tanto en grandes festivales como en recintos emblemáticos como el el Adidas Arena o el Zénith de Saint-Étienne".

Con más de mil conciertos celebrados por todo el mundo, el colectivo se ha consolidado como una de las referencias del directo tanto en Francia como en el ámbito internacional. Actualmente, L'Entourloop se encuentra trabajando en su cuarto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2027.

El proyecto contará con numerosas colaboraciones y varios adelantos que se irán desvelando durante los próximos meses. La publicación del disco dará paso a la gira internacional acompañada de un espectáculo completamente renovado, diseñado específicamente para esta nueva etapa del colectivo.