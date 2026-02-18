Francisco Alonso, nombrado vicepresidente de Cepyme en sustitución de Lafuente

Francisco Alonso, nuevo vicepresidente de Cepyme - CEV

El empresario Francisco Alonso sustituye desde este miércoles al presidente de la CEV, Vicente Lafuente, como vicepresidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

Así lo han acordado este miércoles los órganos de gobierno de la Confederación que preside Ángela de Miguel, según ha informado la CEV en un comunicado.

La CEV ha destacado de Alonso, gerente de Sima Servicios Integrales Alonso, S.L., "su implicación en el desarrollo del movimiento asociativo empresarial, en especial del vinculado a las instalaciones térmicas, de gas y agua".

En la actualidad es el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energía y Fluidos (Conaif) y también de la Asociación de Empresas Instaladoras de Valencia (Aseif). Además, es vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), miembro del Comité Ejecutivo y del Patronato de la Fundación Confemetal.

En el ámbito autonómico y regional, forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Metalúrgica Valenciana (Femeval), es vocal de la junta directiva de la CEV e integrante del Pleno de la Cámara de Comercio de Valencia.