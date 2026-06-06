La FSMCV celebra su Asamblea General Ordinaria apelando al futuro del movimiento musical valenciano

Actual Junta de Directiva de la FSMCV en la Alqueria Julià - ALAIN DUPLAA | FSMCV

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha celebrado este sábado su Asamblea General Ordinaria en formato online, con la participación de las sociedades musicales federadas y con el objetivo de abordar la actividad ordinaria de la entidad y las principales líneas de trabajo desarrolladas durante el ejercicio.

Durante la sesión, las sociedades musicales han aprobado la gestión de la junta directiva con un 93 por ciento de los votos a favor, así como las cuentas anuales del ejercicio 2025 con un 92% de votos favorables, reflejando el apoyo del colectivo al trabajo desarrollado por la Federación y por su Junta Directiva durante los últimos meses.

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha agradecido la participación de las sociedades musicales y ha subrayado que cada asamblea representa "una oportunidad para escucharnos, compartir inquietudes y seguir construyendo juntos un proyecto que pertenece a todo el colectivo".

González ha puesto en valor el trabajo "intenso y riguroso" desarrollado por la Junta Directiva durante los últimos meses, destacando que muchas de las tareas impulsadas desde la Federación "no siempre son visibles", pero resultan "fundamentales" para mejorar las condiciones de las sociedades musicales y reforzar su reconocimiento social e institucional.

Uno de los hitos señalados durante la Asamblea ha sido la nueva deducción fiscal vinculada a la formación musical, incluida por la Generalitat Valenciana en la campaña de la Declaración de la Renta 2025, que se presenta este año 2026. Esta medida permitirá a muchas familias deducirse gastos vinculados a la compra de instrumentos, cuotas por enseñanzas musicales, tasas de conservatorios y otros gastos relacionados con la formación y el perfeccionamiento musical, ha indicado la FSMCV en un comunicado.

"Es una medida significativa para muchas familias, y demuestra que cuando trabajamos con constancia podemos conseguir avances reales", ha señalado González.

REIVINDICACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

La presidenta ha dedicado también parte de su intervención a reivindicar el valor de la educación musical y el papel del profesorado, para el que dedicó palabras de apoyo en mitad de la actual huelga, recordando que el futuro del movimiento musical valenciano nace en las aulas.

"Sabemos que el futuro de nuestro movimiento nace en las aulas, de la mano de profesores y profesoras que cada día transmiten conocimientos, pero también valores", ha afirmado González, quien defendió el compromiso de la FSMCV con una educación pública de calidad y con mejores condiciones para los profesionales de la enseñanza y el alumnado.

La Federación ha destacado que las sociedades musicales valencianas continúan siendo espacios de formación, y cohesión social, con una presencia decisiva en la vida cultural de los municipios de la Comunitat Valenciana.

REFLEXIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENTA

En su discurso, la dirigente de FSMCV ha realizado una reflexión sobre el presente y futuro de la institución: "FSMCV no debe tener miedo a la discrepancia. Una Federación viva es aquella en la que las diferencias se expresan con respeto, se tramitan por cauces democráticos y se acepta la voluntad del órgano soberano".

"Debemos tener cuidado con convertir una discrepancia legítima en una sombra permanente sobre la honorabilidad de la Federación", ha proesguido González, quien ha zanjado esta reflexión apuntando que "una Federación debilitada no perjudica a una Junta Directiva, sino a todas las sociedades musicales: a las bandas pequeñas que necesitan una voz común ante las administraciones; a las escuelas de música que necesitan defensa, reconocimiento y estabilidad; a las sociedades que luchan cada día por mantener viva la música en sus pueblos; a nuestros músicos, a nuestro alumnado, a nuestras familias y a quienes vendrán después".

MIRADA DE FUTURO

La Asamblea ha servido también para reforzar la idea de que el movimiento musical valenciano cuenta con la fuerza, la legitimidad y la capacidad colectiva necesarias para seguir logrando avances en favor de los músicos, las escuelas de música, las bandas y el conjunto de las sociedades musicales.

"Hemos conseguido hitos importantes, pero lo más importante es todo lo que todavía somos capaces de conseguir", ha destacado González. La FSMCV ha cerrado la Asamblea reiterando su voluntad de seguir trabajando desde la responsabilidad, la unidad y el compromiso con las sociedades musicales valencianas, uno de los principales activos culturales, educativos y sociales de la Comunitat Valenciana.