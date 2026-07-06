El fuego de Soneja afecta a 181 hectáreas y se busca evitar conatos en las "horas críticas"

CASTELLÓ, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este pasado domingo en Soneja (Castellón) ya afecta a aproximadamente 181 hectáreas, con un perímetro que ronda los 8.300 metros cuadrados, y los trabajos de los servicios de extinción se centran este lunes en evitar cualquier posible conato en las "horas críticas" del día por el calor, la humedad y el viento.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado del incendio, junto al director del operativo de extinción, Fernando Pérez.

Este lunes trabajan "intensamente" alrededor de 300 efectivos de cuerpos como bomberos forestales de la Generalitat, Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, bomberos del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil o agentes medioambientales. Hay movilizados 16 medios aéreos y unos cien vehículos para "actuar de la manera más rápida posible ante cualquier conato que se pueda producir".

Según Valderrama, este incendio afronta actualmente su "periodo más crítico", cuando se puede producir algún conato, con unas condiciones meteorológicas de mucho calor (38 grados a mediodía en la zona), menos humedad relativa (un 15%) y "unos vientos que pueden perjudicar la evolución" del fuego. Ante esta situación, ha abogado por esperar a esta tarde a ver cómo evolucionan las llamas.

"Afortunadamente, las predicciones que nos dan es que esta noche vuelva a ser como la noche anterior, lo que también nos permitirá trabajar y refrescar toda la zona del perímetro", ha avanzado.

Según ha expuesto, el incendio todavía no está perimetrado, con lo que no se ha dado ni por estabilizado ni por controlado, y hay "alguna zona humeando". "Este momento es el más importante para que todos los medios aéreos puedan ir refrescando y evitar cualquier conato que se pueda producir", ha reiterado.

OLA DE CALOR

Además, el conseller ha destacado que la Generalitat va a publicar una resolución conjunta de las consellerias de Medio Ambiente y Emergencias con recomendaciones ante la actual ola de calor. Ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a la "concienciación y autoprotección" y a seguir medidas como hidratarse o no salir a la calle en las horas centrales.

Ha advertido que "puede haber tormentas eléctricas y reventones térmicos que obligan a todos los servicios esenciales de emergencia a estar preparados ante cualquier conato de incendio que se pueda producir en la Comunitat Valenciana". Por eso ha instado a la población a avisar de inmediato al 112 ante cualquier conato o visualización de humo.

Por su parte, el director operativo ha explicado que la situación actual es de "inversión térmica", con lo que todo el humo se ha mantenido encima del incendio y eso ha hecho que esté más o menos contenido". "Ahora al mediodía, con el sol calentando las laderas, tenemos el riesgo de que se produzcan reproducciones", ha avisado.

Por ello se mantienen los trabajos en las zonas "más calientes", a la espera de que llegue la tarde para saber si las condiciones de las próximas horas serán "más favorables. En algunas zonas hay "un poquito de llama", que se refrescan por parte de medios aéreos y terrestres, y la superficie afectada está compuesta por matorral y pinar.

SE MANTIENEN LOS DESALOJOS

El responsable del operativo ha remarcado que de momento no ha habido conatos en las zonas ya quemadas, aunque sí echan "un poco de humo", y ha pedido esperar a la evolución del incendio en las próximas horas para saber si los vecinos desalojados podrán volver a sus casas.

"A medida que van pasando los días le vamos ganando horas al incendio, pero reproducciones puedes tener al cabo de un día o de dos días. A medida que van pasando las horas, vas trabajando más la zona perimetral, te vas asegurando más", ha expuesto.

Sobre si hay alguna hipótesis de cuál puede haber sido el origen de las llamas, el director operativo ha señalado que la investigación depende de la Guardia Civil y "es un proceso más lento".