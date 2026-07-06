Llorca dice que las condiciones meteorológicas han permitido que el fuego de Soneja no haya avanzado mucho

Pérez Llorca en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Soneja - GENERALITAT VALENCIANA

Los vecinos desalojados no podrán regresar de momento a sus casas

CASTELLÓ, 6 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El 'president" de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado hoy que las condiciones meteorológicas de esta noches han permitido que el incendio de Soneja (Castellón) no haya avanzado mucho, aunque ha señalado que puede que hayan aumentado algo las 150 hectáreas afectadas que se establecieron ayer.

Así se ha manifestado el jefe del Consell tras asistir a la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para evaluar la evolución del incendio forestal de Soneja en el que trabajan en torno a 300 efectivos.

Ha explicado que esta mañana se han reircorporado 16 medios aéreos a las tareas de extinción y ha destacado que aunque en estos momentos las condiones meteorológicas son bastante buenas, las previsiones es que a partir de las 11.00 horas empeoren por la ola de calor. Así mismo, ha señalado que habrá rachas de viento que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, "por lo que todo el trabajo que se avance ahora será importante para intentar contener el incendio".

Respecto a las personas que quedaron alojadas en el seminario de Segorbe -41-, Pérez Llorca ha indicado que, de momento, no podrán volver al municipio. "Veremos cómo va la mañana y a mediodía se decidirá según el incendio y las previsiones meteorológicas", ha añadido.

El 'president' ha mandado un mensaje de concienciación a todos los valencianos porque -ha dicho- se va a entrar en unos días de muchísima calor y posiblemente a partir de mañana venga con tormetas eléctricas y eso pondrá en una situación "muy complicada" todo el territorio de la Comunitat Valenciana, por lo que ha pedido "máxima precaución y colaboración" y atención a las recomendaciones que den los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

COORDINACIÓN

Pérez Llorca ha destacado la "fantástica" coordinación que ha habido entre el Gobierno, la Generalitat y el Consorcio Provincial de Castellón, a los que también se han añadido bomberos de la ciudad de Castelló y del Consorcio Provincial de Valencia. Ha agradecido el trabajo de todos los medios, especialmente a los más de 240 efectivos que trabajaron durante toda la noche de ayer.

Según ha subrayado, el incendio en estos momentos no está perimetrado. "Es cierto que no ha avanzado mucho y estamos esperando el vuelo de reconocimiento que se está haciendo esta mañana para establecer el perímetro", ha dicho. "Sobre si ha entrado más en el parque Natural de la Sierra Espadán es difícil dar una respuesta exacta, pero no ha tenido un gran avance durante la noche", ha afirmado Pérez Llorca.

En cuanto a las causas del incendio, ha manifestado que no tienen información al respecto. "Estamos trabajando en la extinción y habrá tiempo luego para determinar los hechos", ha concluido.