El fuerte viento deja problemas de suministro eléctrico en Aigües, Orxeta y Mutxamel

ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que están azotando a la Comunitat Valenciana y a otros puntos de España han dejado en las últimas horas problemas de suministro eléctrico en las localidades alicantinas de Aigües, Orxeta y Mutxamel, según fuentes de Iberdrola consultadas por Europa Press.

La empresa ha señalado que sobre las 23.00 horas del miércoles tuvo constancia de esos inconvenientes en el suministro, ya que el viento causó "hasta tres averías en distintos tramos de una línea aérea de media tensión".

Por estos hechos, según las mismas fuentes, se han visto afectados aproximadamente 3.000 clientes de esas localidades alicantinas. Alrededor de una hora después de la incidencia, se repuso al 20% de los perjudicados; a las cuatro horas y media, se devolvió el suministro al 70% y, más tarde, a las seis horas del inicio de la incidencia, "ya estaba repuesto el 100% del servicio".

"El fuerte viento, la noche y las dificultades orográficas del terreno han dificultado la localización y reparación de las tres averías, para la que hemos movilizado seis parejas de operarios que han estado trabajando durante toda la noche", han apuntado.