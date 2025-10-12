Las fuertes lluvias no provocan ningún incidente de gravedad en Torrent (Valencia)

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias de la dana Alice no han provocado ningún incidente de gravedad a su paso por el municipio valenciano de Torrent. "Dentro de la intensidad, la normalidad de una dana".

Así lo ha indicado este domingo el jefe de Protección Civil de la localidad, Paco Lona, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en las que ha subrayado que ha sido "un poquito más fuerte que otras lluvias, pero sin gravedad".

Lona ha señalado que se han realizado dos rescates como consecuencia de la lluvia y ha afirmado que el barranco de la Horteta "llevaba más agua". Al respecto, ha detallado que se ha ampliado la vigilancia y el repaso de los cortes de los pasos por el barranco.

"Como pasó el día 29, el barranco de la Horteta llevaba más cantidad de agua que el barranco de el Poyo. En la confluencia de los dos barrancos en el punto de Torrent, pues Horteta llevaba mucha más cantidad de agua que el del Poyo", ha manifestado.

Igualmente, ha resaltado que, "desde el primer día que se decretó la alerta naranja por lluvias, ya se cortaron en el término de Torrent los pasos del barranco de la Horteta para prevenir que no hubiera ninguna desgracia".