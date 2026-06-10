La Fúmiga actuará en las Fiestas Mayores 2026 de Sueca

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VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fúmiga será uno de los platos fuertes de la programación de las Fiestas Mayores 2026 de Sueca, en honor a la Virgen de Sales y al Santísimo Cristo del Hospitalet.

El Ayuntamiento ha dado a conocer la agenda cultural y de ocio, que tiene el objetivo de "llegar a todos los públicos". El alcalde de Sueca, Julián Sáez, junto al concejal de Fiestas, Alfredo Planells, y el concejal de Juventud, Xavi Fos, han sido los encargados de anunciar unos festejos que, por lo que respecta al presupuesto, han calificado de "continuistas".

"El año pasado --ha recordado el primer edil-- nos vimos en la obligación de reducirlo drásticamente por la situación económica del ayuntamiento y, este año, vamos a continuar en esa línea de responsabilidad. Pese a la reducción en 2025, conseguimos unas buenas fiestas, participativas, sin destinar tanto dinero como venía siendo costumbre. Y aunque lo más fácil sería este año tirar la casa por la ventana, nosotros vamos a ser fieles a lo que siempre hemos defendido".

Por su parte, el concejal de Fiestas, Alfredo Planells, ha señalado que el programa se ha elaborado pensando en todas las edades y gustos de la ciudadanía, "manteniendo su carácter popular y participativo". "Hemos trabajado para ofrecer unas fiestas abiertas, diversas y accesibles que, además, implican a muchas personas, asociaciones y colectivos, un hecho que me enorgullece al comprobar una colaboración tan activa por parte de las fallas, entidades culturales y deportivas, etc".

Por su parte, el concejal de Juventud, Xavi Fos, ha felicitado a la Concejalía de Fiestas por haber conseguido un programa "tan completo en estas fechas", y ha agradecido la sinergia entre los diferentes departamentos, "consideramos que las Fiestas deben tener a la juventud muy presente, como así ha sido".

Respecto al público más infantil, se va a repetir la actividad del 'Dia de la Xicalla', tras el gran éxito de asistencia de las familias el año pasado y la participación tan activa de los pequeños, "lo que favoreció el poder conocer mejor al tejido asociativo del municipio que también debe formar parte del diseño del programa de fiestas".

Las Fiestas Mayores 2026 se iniciarán el 28 de agosto con las tradicionales Paella Gigante, la actuación de Pentagrama Musical y la Torraeta Nocturna, organizada por la Falla Avenida de España. El 29 de agosto, por la tarde, se ofrecerán juegos de agua infantiles y, a partir de las 20 horas, tendrá lugar el festival Espiga Rock, con la actuación de La Fúmiga, en uno de sus últimos conciertos, Pep Gimeno "Botifarra", Ginestà, Naina, Quinto y Cabra Fotuda.

Por otra parte, en la plaza del Ayuntamiento se ofrecerá un tributo a Mecano. El 30 de agosto, tendrá lugar el Espigueta Rock, pensado para los más pequeños de la casa, con las actuaciones de Dani Miquel y Trobadorets. El 1 de septiembre, a las 20:30 horas, la Sociedad Ateneu Musical ofrecerá una actuación titulada 'Camilo. La Leyenda'.

Para el 2 de septiembre se ha programado el tradicional Día del Color, que cumple su 43 edición, organizada por la Escuela de Arte Escultor Beltrán. Y el 3 de septiembre, a partir de las 19 horas, en la plaza del Voluntariado, se ofrecerá el Dia de la Xicalla, tras el gran éxito obtenido el año pasado, que contará, de nuevo, con la colaboración de clubes y asociaciones de la ciudad.

A las 20:30 horas, será el turno de la sociedad Unió Musical con una actuación titulada 'Yo también fui a EGB' en la plaza del Ayuntamiento. A las 23 horas, se celebrará una nueva edición de la Nit Suecana y, a la misma hora, en el Recinte Fester, tendrá lugar la Fiesta Joven con discomóvil y baile de disfraces. El 4 de septiembre el programa incluye, a las 20 horas, el espectáculo 'Ballant, ballant', en el Centro Municipal Bernat i Baldoví y, a la misma hora, pero en el Recinte Fester, el festival Espiga Remember. A las 22:30 horas, se ofrecerá la Noche de Humor con las actuaciones de Joan Soler y María Juan.

'PAELLES FESTERES'

Para el 5 de septiembre está prevista la celebración de las 'Paelles Festeres', con la colaboración de la Falla Plaza del Ayuntamiento y, a las 18 horas, Fiesta Infantil con el musical 'El Reino del León', en la plaza del Ayuntamiento. A las 20:30 horas, se disparará la Cordada, a cargo de la Asociación Cultural Amics del Coet Ribera Baixa y, a las 23 horas, Tributo a Nino Bravo 'Mi tierra', en la plaza del Ayuntamiento. Finalmente, a las 23:30 horas, se ofrecerá el Tributo a La Oreja de Van Gogh y Melendi, y actuación de DJ's locales, en el Recinte Fester. El domingo 6 de septiembre, festividad del Cristo del Hospitalet, tendrá lugar un despertà, a las 8 horas y, a las 20 horas, la tradicional procesión por las calles de costumbre.

El 7 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, se ofrecerán juegos hinchables para los más pequeños y, a las 23 horas, el espectáculo musical 'Armonia' en la plaza del Ayuntamiento. También a las 23 horas, tendrá lugar la actuación de la orquesta Platino y, a continuación, 'Tot per l'aire' con la actuación de DJ's nacionales. El martes 8 de septiembre, festividad de la Virgen de Sales, se iniciará con una despertà, a partir de las 8 horas. A las 10:30 horas, celebración de la tradicional misa y, a las 13:45 horas, 'traca correguda'. A las 14 horas, la pirotecnia Tamarit disparará una mascletà y, ya por la tarde, a partir de las 20 horas, tendrá lugar la solemne Procesión de la Virgen de Sales.

El 11 de septiembre, se ofrecerá un tardeo con DJ's locales y, por la noche, la segunda edición de la 'Nit de Rock Suecana'. El sábado 12 de septiembre, a las 18 horas, tendrá lugar la Ofrenda del Arroz; a partir de las 20 horas, el Festival de Charangas; y a las 23 horas, el tributo 'Recordando a El Titi', en la plaza del Ayuntamiento, y la fiesta Noctambulandia, en la discoteca La Go. Por último, el domingo 13 de septiembre, se celebrará la 65 edición del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca y, a partir de las 20 horas, la tradicional Cabalgata del Arroz.