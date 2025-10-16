La Fúmiga anuncia un segundo concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona en 2026

Archivo - La Fumiga - FESTIVAL MEDITERRÁNEA - Archivo

En el Roig Arena de València serán los días 30 y 31 de octubre

BARCELONA/VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo valenciano La Fúmiga ha anunciado un segundo concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona en octubre de 2026, tras agotar las entradas del primero, informa este jueves la discográfica Halley Records.

La banda, que ha anunciado su despedida de los escenarios, actuará el 16 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona tras agotar las del 17 de octubre, y las entradas se pondrán a la venta este viernes.

La Fúmiga también hará dos conciertos en el Roig Arena de València, cambiando la fecha original del 24 de octubre, por los días 30 y 31 de octubre.