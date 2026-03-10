Fundación Lucentum solicita una concesión demanial de suelo para construir la Ciudad del Baloncesto de Alicante

Recreación de uno de los pabellones de la Ciudad del Baloncesto de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este martes que se han iniciado los trámites para posibilitar la construcción de la Ciudad del Baloncesto tras la presentación, por parte de la Fundación Lucentum, del proyecto y la solicitud de su ejecución a través de la concesión demanial de las parcelas en las que está previsto que se levante el complejo deportivo.

El proyecto, según consta en la memoria justificativa planteada, contempla la construcción de una academia de formación con residencia y dos pabellones de entrenamiento, uno de ellos con gimnasio, en tres parcelas de propiedad municipal situadas en la calle Polop de Alicante y pertenecientes al Plan Parcial Garbinet NII/10, con uso deportivo y con otras utilidades compatibles como aparcamientos, jardines y áreas de juego y recreo.

El vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar, ha señalado que esta iniciativa de la Fundación Lucentum, que cuenta con "el pleno respaldo" del equipo de gobierno, es "una magnífica noticia para la ciudad y particularmente para el deporte formativo", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, Villar ha apuntado que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites pertinentes para concretar "la fórmula jurídico-administrativa más adecuada para que este proyecto sea una realidad lo antes posible".

La iniciativa presentada por la Fundación Lucentum contempla, por un lado, la construcción de un edificio de cuatro plantas que dará cabida al alojamiento y formación de los deportistas que formen parte de las actividades de la academia de baloncesto.

De acuerdo con el consistorio, "en ningún caso la fundación podrá explotar comercialmente este edificio como actividad hotelera", debido a su uso "exclusivamente deportivo" como servicio incluido para clientes de la Ciudad de Baloncesto.

También se prevé levantar un edificio de una planta que se utilizará como pabellón de entrenamiento y partidos de las categorías inferiores. Dispondrá de tres pistas de baloncesto, vestuarios, aseos y zona de gradas en su interior y de una pista de baloncesto exterior.

Además, la Ciudad del Baloncesto contará, según el Ayuntamiento, con un segundo pabellón de tres plantas que albergará un gimnasio y oficinas y dispondrá de garaje en planta sótano con capacidad para 70 plazas de aparcamiento, gimnasio desarrollado en planta baja y primera de 1.813 metros cuadrados en total, zona de gabinete para fisioterapia, pista de baloncesto en planta primera, vestuarios, aseos, sala de prensa, zona de oficinas en su interior y dos pistas de baloncesto exteriores.

Los pabellones deportivos propuestos tienen la capacidad de albergar hasta 24 o más equipos de las categorías inferiores de la Fundación Lucentum entre las pistas interiores y exteriores, detalla el consistorio.

TRAMITACIÓN

La Fundación Lucentum, que impulsa el proyecto, ha propuesto su tramitación como concesión demanial para uso privativo y exclusivo sobre las referidas parcelas municipales, además de que se eleve la correspondiente Declaración de Interés Público Local y que el procedimiento se tramite como adjudicación directa.

No obstante, la ley establece que, en cualquier caso, se garantizará la publicidad "básica", por lo que la solicitud se publicará en el boletín oficial correspondiente y se concederá un plazo "razonable" para que otros interesados presenten alternativas y permitir así la concurrencia en la forma exigida por la ley.

Así, el Ayuntamiento ha apuntado que en estos momentos valora "la idoneidad y encaje de esta vía de concesión", que ya se ha utilizado en proyectos de colaboración público-privada similares en otros municipios, con el objetivo de "agilizar en lo posible la ejecución de la Ciudad del Baloncesto".