Fundación Mediterráneo ensalza la obra gráfica como lenguaje autónomo y lugar de diálogo en la muestra 'Encuentros'

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo ha inaugurado en su sede del CADA de Alcoi (Alicante) la exposición 'Encuentros/Trobades. La obra gráfica como expresión plástica y creación estética. Siglos XVIII-XX', que propone "un recorrido por la obra gráfica original entendida como lenguaje artístico autónomo y como espacio de diálogo entre disciplinas plásticas".

El acto de inauguración contó con la participación del presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, el patrono Joaquín Vaño y el alcalde de Alcoy, Toni Francés. Tras ellos, la comisaria de la exposición, Carmen Velasco, explica los principales ejes temáticos de la muestra y realizó una visita guiada y comentada por las más de 250 obras que componen la exposición.

Boyer ha destacado que la muestra "permite redescubrir la obra gráfica como un lenguaje artístico de primer orden, capaz de dialogar con la pintura, la escultura y el pensamiento contemporáneo". Subraya además que esta exposición "responde a la vocación histórica de la Fundación Mediterráneo de conservar, estudiar y compartir su patrimonio artístico, acercándolo al territorio y a la ciudadanía".

La exposición reúne una cuidada selección de piezas pertenecientes al fondo artístico de la Fundación Mediterráneo y abarca un arco cronológico que se extiende desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. A través de este recorrido, la muestra pone en valor la obra gráfica como expresión plástica de pleno derecho, capaz de generar pensamiento estético, reflexión crítica y nuevas formas de creación visual.

A lo largo de su historia, la actual Fundación Mediterráneo ha reunido un importante fondo de obras de arte, entre las que destaca especialmente su colección de obra gráfica original, que durante años fue expuesta con carácter itinerante en distintas poblaciones de España y del extranjero. Aquella vocación de difusión cultural permitió acercar el arte contemporáneo a públicos muy diversos y consolidó una colección de referencia que hoy se presenta desde una lectura renovada y contextualizada.

El itinerario expositivo se inicia con Los Caprichos de Francisco de Goya, obra fundacional de la gráfica moderna, en la que la estampa se convierte en vehículo de crítica social, reflexión moral y exploración estética.

Desde este punto de partida, la exposición avanza hacia el siglo XX, momento en el que la obra gráfica entra en diálogo con la pintura de gran formato, el collage y los nuevos lenguajes contemporáneos, representados en la muestra por artistas imprescindibles del panorama cultural español como Luis Gordillo y Carmen Calvo, ambos presentes en la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Mediterráneo.

'Encuentros' explora asimismo la "intensa" interrelación entre arte, ciencia y percepción visual, a través de obras de creadores como Jesús Rafael Soto, Victor Vasarely y José María Yturralde, cuyas propuestas se sitúan en la frontera entre la investigación plástica y el pensamiento científico.

De igual modo, la selección aborda la conexión entre arte, poesía y mística, visible en la obra de artistas como Pablo Serrano, Amadeo Gabino y Eusebio Sempere, figuras clave para comprender la dimensión espiritual, simbólica y experimental del arte contemporáneo español.

El recorrido se completa con una especial atención a la luminosidad y diversidad creativa del Mediterráneo, presente en las obras de Joan Miró, Guinovart y Antoni Tàpies, artistas que entendieron la obra gráfica como un territorio de libertad, experimentación y resonancia simbólica, capaz de condensar las grandes tensiones estéticas del siglo XX.

La exposición puede visitarse hasta octubre de 2026 en el CADA Alcoi (C/ Rigoberto Alborts, 8) de miércoles a sábado, de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h, y domingos de 11:00 a 14:00 h.