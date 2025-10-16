Fundación Mediterráneo ofrece un concierto de 'blues' con Mingo Balaguer y Pablo Sanpa este sábado en Alicante

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo acoge este sábado a las 20.00 horas en el Aula de Cultura de Alicante el concierto Blues Blast del dúo Mingo Balaguer y Pablo Sanpa, uno de los proyectos "más potentes del 'blues' español actual", en su "apuesta por la música en vivo de calidad".

Tras más de una década compartiendo escenario, Balaguer y Sanpa se han consolidado como "una de las parejas más sólidas del 'blues' en España". Juntos formaron el cuarteto Mingo Sanpa y Bárez Bros, con el que publicaron el álbum 'Hometown blues' en 2015 y obtuvieron el tercer premio en el European Blues Challenge 2022, el certamen del género "más prestigioso de Europa".

En Blues Blast, Balaguer y Sanpa ofrecen "un recorrido por todos los estilos del género", desde el 'west coast blues' hasta el 'Chicago eléctrico' y el 'jump blues', con "una mezcla de energía, técnica y 'feeling' que atrapa desde el primer acorde", según ha señalado Fundación Mediterráneo en un comunicado.

Asimismo, su "complicidad artística y maestría instrumental" les han llevado a actuar por todo el panorama nacional e internacional y a colaborar con algunos de los "mejores músicos de 'blues' del mundo".

Por su parte, Balaguer es considerado "uno de los mejores armonicistas de Europa", así como una figura "clave" del 'blues' español con más de tres décadas de trayectoria. Su estilo tiene raíces en el 'Chicago blues' más clásico y le ha llevado a compartir escenario con "grandes" nombres internacionales.

Igualmente, Sanpa es uno de los guitarristas de 'blues' "más versátiles y con más proyección del panorama nacional". Combina influencias del 'jazz' y el 'swing' con una ejecución "elegante y precisa", según la entidad.

Este concierto se enmarca dentro de la nueva colaboración que la Fundación Mediterráneo ha establecido con el Festival de Blues de Alicante, una cita "imprescindible para los amantes del género".